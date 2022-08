EEUU respeta que Colombia restaure relaciones con Venezuela

Estados Unidos respeta la voluntad del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, de restaurar relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, al mismo tiempo que reiteró su compromiso con "recuperar la democracia" en Venezuela, dijo este miércoles a EFE un portavoz del Departamento de Estado.



"Respetamos el derecho soberano de los Gobiernos a establecer relaciones diplomáticas", señaló esta fuente al ser preguntada sobre la designación de Armando Benedetti como nuevo embajador colombiano en Venezuela.



Colombia y Venezuela, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, no tienen relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro, en medio de una escalada de tensiones con su homónimo colombiano de entonces, Iván Duque.



El nuevo presidente colombiano, sin embargo, designó el pasado jueves al exsenador Armando Benedetti como nuevo embajador en Venezuela, en tanto que Maduro anunció al excanciller Félix Plasencia como nuevo representante venezolano en Colombia.



Tras esos anuncios, Petro afirmó que la apertura de la frontera común debe ampliarse al comercio y no solo a los cruces de personas.



El portavoz del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos sigue "firmemente comprometido con el pueblo venezolano".



Además, recordó que su país ha brindado desde 2017 ayuda humanitaria para Venezuela por valor de más de 1.900 millones de dólares, y pidió que no haya "obstáculos" que impidan la entrada de esta ayuda a la nación sudamericana.

