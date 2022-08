(VIDEO) Colombia: Francia Márquez anuncia creación del Ministerio de Igualdad

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, se posesionó de manera simbólica en su tierra natal, en el departamento del Cauca, desde donde anunció que esta semana se radicará en el Congreso la creación del Ministerio de Igualdad, que ella misma liderará.



La formación de esta nueva cartera se hará para “asumir el desafío más grande que tiene Colombia: la desigualdad”, en palabras de la vicepresidenta.



En este sentido, “el acuerdo era crear un Ministerio de la Igualdad, y ese proyecto va a ser radicado en el Congreso esta semana” y esperan se apruebe con carácter de urgencia.





En el municipio de Suárez (Cauca), la vicepresidenta también celebró el ser “la primera mujer afrodescendiente vicepresidenta de Colombia y la segunda mujer afrodescendiente vicepresidenta en América Latina (…), una hija de este pueblo”.“Para mí esta posesión no es simbólica, es un mandato del pueblo. Siendo la primera mujer afrodescendiente que llega a la vicepresidencia de Colombia, tengo una gran responsabilidad con las mujeres, la igualdad, la paz total y la dignidad”, sostuvo.FranciaMarquez recibió de manos de sus mayoras y mayores, el mandato popular a través del bastón de mando y un pergamino, con el compromiso de trabajar por la igualdad y el bienestar de todas las comunidades.En otra parte de su intervención, Márquez informó que el presidente Gustavo Petro le encargó su primera tarea, que se encargue de garantizar de llevarle agua al Pacífico colombiano.“Nuestro primer compromiso es hacer que las condiciones de estos acueductos avancen y no se queden varados”, dijo la vicepresidenta.Márquez acudió a su pueblo natal, Suárez Cauca, en donde fue objeto de una posesión simbólica por parte de las comunidades afro al son del caracol, con flores, frutas, granos de café, cacao y maíz, como una bendición de la madre tierra.Entre cánticos y tambores que emitían ritmos africanos, la vicepresidenta Francia Márquez ingresó al coliseo de su natal Suárez, Cauca, para posesionarse en su cargo en una ceremonia simbólica y ancestral. La funcionaria entró al lugar usando su tradicional peinado con trenzas, un traje estampado y descalza, para sentir su territorio, que espera que la guíe durante estos cuatro años de gobierno.“Hoy es un día muy especial para mí, estar aquí en mi municipio recibiendo tanto cariño, tanto amor”, dijo Márquez al llegar hasta el atrio donde realizaron la posesión.Primero habló el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, quien dijo que se siente orgulloso de la vicepresidenta y la tildó como un “referente mundial”. Mencionó que está seguro que ella trabajará por las comunidades del pacífico y procedió a entregarle u escudo del Cauca, no sin antes invitar a comunidad a apoyar a Márquez en su labor.“Para mí es un honor entregarle el Escudo del departamento del Cauca, que resalta su liderazgo nacional en defensa de la vida. Vicepresidenta Francia Márquez aquí estamos, cuente con nosotros, porque tenemos la responsabilidad de acompañarla, si a usted le va bien, al Cauca le irá bien”, dijo Larrahondo.Acto seguido continuaron los rituales ancestrales para entregarle el poder a Márquez.La vicepresidenta se ubicó en un círculo que llamaron “el lugar sagrado” y la música continuó sonando. “Soy de allá, del África, y si no soy de allá, mis ancestros son de allá”, cantaban.Miembros de la comunidad, entre ellos líderes campesinos, afros e indígenas, se acercaban al círculo y dejaban alimentos como una ofrenda. Al final en este había flores, frutas, granos de café, cacao y maíz. También fue esparcida sal alrededor.La comunidad explicó que la sal es el símbolo de la incorruptibilidad y la gobernanza. Las lentejas fueron mencionadas como símbolo de prosperidad y las frutas – piña y limón- fueron referenciados como los que acompañan a los seres de luz.Al finalizar, Márquez elevó un bastón de madera tallado. Una vez terminado el ritual, se informó que la vicepresidenta ya había sido bendecida por su comunidad.“La vicepresidenta Francia Márquez recibió la bendición de la Madre Tierra, para liderar con sabiduría los retos de los próximos cuatro años”, informó el gobierno a través de Twitter.Con el ritual consumado, Márquez procedió a dirigirse a la comunidad. Aseguró que tanto ella como el presidente Gustavo Petro “no la tendrán fácil”, pero que a pesar de eso está enfocada en trabajar por las comunidades venerables.“El primer Gobierno del pueblo no la va a tener fácil, pero esperamos contar con todos ustedes para sacar a Colombia adelante, para sacar al Cauca adelante, para sacar adelante al Pacífico colombiano”, dijo Márquez.Así mismo, insistió en que trabajará por la igualdad de las mujeres de Colombia. En este sentido, reveló que durante su segunda semana en el cargo radicará el proyecto de ley mediante el cual se crearía el Ministerio de la Igualdad.“El acuerdo era crear un Ministerio de la Igualdad, y ese proyecto va a ser radicado en el Congreso esta semana”, dijo la vicepresidenta, quien a su vez espera que este sea aprobado de emergencia en el parlamento colombiano como se había convenido. “Voy a trabajar por la igualdad de las mujeres de Colombia”, señaló Francia Márquez.Este ministerio, que no ha existido previamente, fue uno de los compromisos de Francia Márquez en medio de la campaña presidencial. A través de esta cartera se pretende lograr igualdad salarial entre el hombre y la mujer; reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión e ingreso vital y medio salario mínimo a la madre cabeza de familia.