Audiencias sobre asalto al Capitolio acaparan atención en EEUU

Audiencias en EEUU por caso del asalto al Capitolio

13 de junio de 2022.- Las audiencias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el asalto al Capitolio acaparan hoy la atención de la población y amenazan con influir en el futuro político del país.



La «Gran Mentira» de Donald Trump protagoniza la segunda comparecencia, señaló una reseña del diario The Hill al referirse al nuevo encuentro televisado al país en el cual un Comité Selecto tocara las puertas de los estadounidenses para informarle de los peligros que enfrentó la presunta democracia de la nación.



Antes, la primera audiencia fue vista por 20 millones de personas, algo que no es un récord pero si marca el interés de la población en saber más de lo que pasó el día en que una turba de seguidores de Trump, incitados por el propio mandatario, ocupó de forma violenta la sede el Congreso con el fin de evitar la confirmación de la victoria de Joe Biden.



«La audiencia de mañana (hoy) se centra en la gran mentira: la decisión del expresidente de ignorar la voluntad de los votantes, declarar la victoria en una elección que perdió, difundir las reclamaciones de fraude y luego decidir ignorar las sentencias de los tribunales cuando el juicio por supuesto no fue a su manera», dijo un asesor del comité en una llamada con los periodistas.



BJay Pak, que fue fiscal de Estados Unidos en Georgia, hablará públicamente por primera vez desde que dimitió cuando Trump echó humo por la negativa del Departamento de Justicia a investigar sus infundadas acusaciones de fraude electoral, precisó el diario.



Su audiencia diurna está enteramente dedicada a exponer lo que se le dijo a Trump sobre sus perspectivas de victoria y sus afirmaciones de fraude electoral y cómo se saltó los métodos legales para cuestionar los resultados de las elecciones.



Ese punto es clave para demostrar la culpabilidad de Trump, y demostraría que sus acciones -desde presionar al Departamento de Justicia para que investigue, hasta energizar a su base por la preocupación de la seguridad electoral, pasando por involucrar a funcionarios estatales y federales para ayudar a su causa- fueron tomadas sabiendo que sus afirmaciones eran fraudulentas.



Este domingo en su espacio The Memo, el comentarista Niall Stanage, apuntó que las audiencias abren un nuevo frente en la batalla por el control de la agenda política, más cuando algunas fuentes aseguran que pueden sacar a Trump de la carrera y golpear a los republicanos que apoyaron sus acciones.



El panel prometió entregar más detalles condenatorios sobre la participación del magnate en una serie de procedimientos adicionales que comienzan hoy.



Sin embargo, hay que observar si la audiencia logra influir en la población que se siente afectada por sombrías perspectivas inflacionarias, el alza del precio de la gasolina y los alimentos, aspectos donde se encuentra la esencia de lo que decidirán los votantes en noviembre.