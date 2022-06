La Conferencia Internacional del Trabajo añade la Seguridad y la Salud a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo

La histórica decisión significa que todos los Estados miembros de la OIT se comprometen a respetar y promover el derecho fundamental a un entorno de trabajo seguro y saludable, hayan ratificado o no los Convenios correspondientes.

10 de junio de 2022.-

GINEBRA (OIT Noticias) – Los delegados asistentes a la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) han adoptado una resolución para añadir el principio de un entorno de trabajo seguro y saludable a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Los delegados adoptaron la medida en la sesión plenaria de la Conferencia del viernes 10 de junio.



Hasta ahora había cuatro categorías de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo:

la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;

la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

la abolición efectiva del trabajo infantil;

la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La decisión de la Conferencia significa que la seguridad y la salud en el trabajo pasarán a ser la quinta categoría.

Los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo fueron adoptados en 1998 como parte de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. En virtud de la Declaración, los Estados miembros de la OIT, independientemente de su nivel de desarrollo económico, se comprometen a respetar y promover estos principios y derechos, hayan ratificado o no los convenios correspondientes.



Cada uno de los principios fundamentales está asociado a los Convenios de la OIT más relevantes. Los nuevos Convenios fundamentales serán el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (nº 155) , y el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud de los trabajadores, 2006 (nº 187) .



La Conferencia también aprobó ocho enmiendas al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) , que se centra en los derechos y las condiciones de trabajo de la gente de mar. Estas enmiendas habían sido negociadas y adoptadas en mayo de 2022 por los representantes de la gente de mar, los armadores y los gobiernos durante la cuarta reunión (Parte II) del Comité Especial Tripartito del MLC, 2006 .



Las nuevas disposiciones, que se espera entren en vigor en diciembre de 2024, contribuirán a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar en todo el mundo, basándose en algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia.



La Comisión de Discusión General de la CIT sobre trabajo decente y economía social y solidaria (ESS) adoptó unas conclusiones complementadas por una resolución. Los 16 puntos de las conclusiones incluyen una importante definición de la ESS y proporcionan orientación sobre la promoción de la ESS en el contexto del trabajo decente. El Comité también pidió a la OIT que desarrolle una estrategia y un plan de acción sobre el trabajo decente y la economía social y solidaria, que se presentará al Consejo de Administración de la OIT en su reunión de noviembre de 2022.

Cumbre sobre el mundo del trabajo

Antes, la CIT celebró la Cumbre de alto nivel sobre el Mundo del Trabajo: Abordar las múltiples crisis mundiales, promover la recuperación y la resiliencia centradas en las personas . Los debates se centraron en la acción urgente necesaria para abordar las consecuencias laborales y sociales de las crisis actuales, y el uso de enfoques centrados en el ser humano para apoyar la paz, la resiliencia y el desarrollo inclusivo, en particular para las poblaciones más vulnerables.



"Aunque el panorama es sombrío y las perspectivas inciertas, no debemos perder de vista nuestra visión de un futuro laboral mejor. Las esperanzas y los sueños de millones de personas dependen de nosotros. No podemos defraudarlos. Juntos, debemos cumplir nuestra promesa de un futuro mejor, más justo y más inclusivo para todos", dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder, en la apertura de la Cumbre. "Debemos renovar nuestros esfuerzos para crear oportunidades de trabajo decente, especialmente para los grupos más vulnerables", añadió.



En un segmento separado, la cumbre también contó con los discursos de los Presidentes de la República de Seychelles, Wavel Ramkalawan, y de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmientos. Ambos abordaron los problemas más acuciantes que afectan el mundo del trabajo.



Hablando de la exclusión generada por el sistema capitalista, Castro Sarmientos hizo hincapié en los problemas a los que se enfrentan los pequeños productores, y añadió: "En este sistema de exclusión, las mujeres, las niñas y niños, nos llevamos la peor parte entre las poblaciones."



"Nuestro mensaje debe ser de esperanza. Nuestras acciones y políticas deben presentar esperanza para nuestro pueblo, mientras luchamos contra las lacras de la corrupción, la explotación y la injusticia", dijo Ramkalawan.