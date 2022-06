Cuba insta a Consejo de Seguridad a representar intereses de todos los países para preservar la paz

El representante de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pedro Luis Pedroso Credito: Archivo

10 de junio de 2022.- El representante de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pedro Luis Pedroso, instó al cese de parte del Consejo de Seguridad de manipular selectivamente sus métodos y prácticas para presionar a Estados soberanos y más bien representar los intereses de todos los países para preservar el multilateralismo y la credibilidad en función de la paz.



"Debe cesar la manipulación selectiva de los métodos y prácticas del Consejo de Seguridad como herramienta de presión contra Estados soberanos; así como la injerencia del Consejo en asuntos fuera de su competencia, en particular en aquellos que conciernen al mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas", expresó Pedroso durante la reunión para el Reporte Anual del Consejo de Seguridad de la ONU, reseñada por Prensa Latina.



Además, señaló que una mayor transferencia en las labores realizadas por el consejo haría más efectiva su acción de mantener la paz y la seguridad internacionales, y se mantendría dentro de los parámetros establecidos en el artículo 24 de la Carta de Naciones Unidas.



Durante la reunión se eligieron cinco nuevos miembros no permanentes para el Consejo de Seguridad: Ecuador (190 votos), Japón (184), Malta (185), Mozambique (192) y Suiza (187) fueron los países electos para conformar esta parte del organismo desde enero de 2023 a diciembre de 2024.



Al presente, la mayoría de los países miembros de la ONU coincide en que el Consejo de Seguridad actual, compuesto por solo 15 integrantes, no representa, ni refleja la inconstante realidad global actual.



Entre los puntos más debatidos se encuentra el poder de veto concedido a los cinco miembros permanentes, los cuales son Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.



En este sentido, reformar el Consejo de Seguridad de la ONU continúa siendo una tarea pendiente tras 20 años de conversaciones sobre el tema.

