EEUU: condenan al líder de iglesia Luz del Mundo por abuso sexual

El líder de la iglesia la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García Credito: TeleSur

9 de junio de 2022.- La justicia de Estados Unidos (EE.UU.) sentenció a 16 años y ocho meses de prisión al líder de la iglesia de la Luz del Mundo, el mexicano Naasón Joaquín García, tras declararse culpable el pasado viernes de tres cargos de los 19 que enfrentaba vinculados con abuso sexual a menores.



Después de una jornada de audiencia, el juez de la corte de Los Ángeles, Ronald S. Coen, dictó la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad. El magistrado le dijo al líder religioso, de 53 años de edad, que era un depredador sexual.



La condena imputada es la más alta que se le podía dar luego del acuerdo alcanzado con la Fiscalía de California el pasado viernes, con la que evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre los que estaba violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.



Varias de las mujeres mencionadas en la acusación ofrecieron sus testimonios de los abusos, las violaciones y las manipulaciones a las que fueron sometidas. Una de ellas reveló que debía cumplir los caprichos de García, cual si se tratasen de mandatos de Dios.



Por su parte, los exmiembros de La Luz del Mundo que hablaron este miércoles en la corte manifestaron su decepción ante el acuerdo aprobado por la oficina del fiscal de California, Rob Bonta. Según ellos, su criterio no fue consultado.



La sede de la iglesia en Los Ángeles no ha vertido declaraciones oficiales sobre la sentencia. En la audiencia estuvieron presentes varios de sus altos representantes y el hermano del líder, Uziel Joaquín García.



Las víctimas del líder religioso rechazaron el acuerdo porque implica una disminución considerable de la condena. García había defendido su inocencia desde su arresto el 3 de junio de 2019 en EE.UU. Sin embargo, tres días antes de comenzar el juicio acordó declararse culpable de tres cargos de abuso sexual a menores, que incluyen sexo oral forzado y actos lascivos.



Naasón Joaquín García deberá regresar a la corte el venidero 18 de agosto para definir la restitución monetaria que tendrá que darles a las víctimas. Además, al salir de la cárcel debe registrarse como ofensor sexual.



La iglesia cristiana no trinitaria La Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara (México), fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón. Tiene presencia en 60 países y dice tener hasta cinco millones de seguidores.