México propone en la Cumbre de las Américas una "refundación de la OEA"

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expresó este miércoles en la IX Cumbre de las Américas, que tiene lugar en Los Ángeles (California), Estados Unidos (EE.UU.), que el papel que desempeña la Organización de Estados Americanos (OEA) está agotado, por lo cual es necesaria una refundación de este organismo.Durante una reunión de ministros de Exteriores, el canciller mexicano criticó además que Estados Unidos excluyera del evento, celebrado en Los Ángeles (California), a los Gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.Según el canciller mexicano, la OEA ha tenido un rol vergonzoso en el reciente golpe de Estado de Bolivia., ocurrido en 2019. Además, la señaló por imponer sanciones a países de la región en medio de la pandemia de la Covid-19 e incluso por su actuar previo a la situación sanitaria."Consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro, no aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene", reprochó el secretario de Relaciones Exteriores mexicano.Ebrard consideró que "es increíble que a estas alturas" se mantenga el embargo contra Cuba y se hayan impuesto sanciones a países americanos en plena pandemia de covid-19."Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados ante esa realidad", opinó Ebrard, quien dijo que la organización tuvo un "vergonzoso papel en el reciente golpe de Estado en Bolivia".Ante esto, el líder de la diplomacia mexicana propuso constituir en esta cumbre un grupo de trabajo que "presente el proyecto de refundación del orden interamericano", el cual pidió que se base en los principios de "no intervención" y de "beneficio mutuo".“Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados ante esa realidad”, dijo y añadió que la propuesta mexicana es conformar un grupo de trabajo que presente “el proyecto de refundación del orden interamericano”.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya propuso el año pasado sustituir la OEA, con la que está enfrentada desde que México asiló en 2019 a Evo Morales, por una nueva organización que emule a la Unión Europea.López Obrador canceló su participación en la cumbre en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como otros mandatarios como el boliviano Luis Arce o la hondureña Xiomara Castro.El diplomático mexicano manifestó su esperanza en que la Casa Blanca vaya hacia otro tipo de relación con la región. Sin embargo, apuntó que la relación de su Gobierno con el presidente estadounidense, Joe Biden, continúa siendo positiva.“Yo diría muy buena, y tiene una invitación el presidente (López Obrador) para ir a Washington en julio; entonces, no podemos estar de acuerdo con todo, pero la relación bilateral es muy buena y va a seguir siendo muy buena”, evidenció.Con información de Telesur / Agencias.