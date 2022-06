Liga Internacional Socialista: No somos indiferentes. Nicaragua nos convoca

Caracas, 7 de junio de 2022.- Llevamos desde siempre a Nicaragua y las luchas de su pueblo rebelde centroamericano en nuestras conciencias y corazones. Porque su poderosa revolución en 1979 contra la dictadura siniestra de Anastasio Somoza fue un punto de referencia latinoamericano y mundial, y porque hoy la realidad que le toca sufrir a su pueblo no nos es indiferente.

En abril de 2018 frente a las medidas aplicadas por Ortega-Murillo por indicación del FMI, y especialmente, por la indignación antes el ataque al derecho de los pensionados, el régimen acudió a la brutal represión ante las protestas. Estalló, entonces, un enorme proceso de movilización popular, con especial protagonismo de su juventud.

No fue un rayo en cielo despejado: el ajuste económico-social y el autoritarismo, venían desde hacía años. Más allá de los discursos falsamente "antiimperialistas" y de "izquierda", el gobierno actual del FSLN aplica medidas de ajuste desde su retorno al poder. De allí, que Nicaragua es hoy un país capitalista en todos sus términos y con las tasas de pobreza más altas del continente. La Rebelión de Abril, fue un punto de inflexión ante ese cuadro general.

El panorama actual es de más de 180 personas presas políticas, entre ellas, dirigentes históricos de la lucha anti-somocista, activistas del movimiento estudiantil, feminista y dirigentes campesinos. Esa realidad, se suma a los asesinados por la represión, los desaparecidos, los miles de exiliados y la falta de libertades democráticas elementales en ese país.

Por eso, hemos resuelto la conformación de una Comisión Internacional de parlamentarios, referentes de organizaciones de DDHH, de sindicatos, movimientos sociales, intelectuales y del campo de la cultura, que con independencia de todo injerencismo imperialista y sus aliados locales en Nicaragua, tiene el propósito de poder verificar in situ las condiciones de salud y encierro de las personas presas políticas en Nicaragua, tomando en cuenta innumerables denuncias realizadas por familiares y colectivos de ese país. Por supuesto en el camino de una exigencia que es causa y bandera básica para nosotros y nosotras: la libertad incondicional de todos y la anulación de sus condenas. Esta Comisión viajará con el fin señalado el 6 de julio a Costa Rica y desde allí hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Llamamos a fortalecer esta iniciativa, sumando adhesiones de todo el mundo en respaldo a la propuesta.

Comisión Internacional por la vida y la libertad de las y los presos políticos en Nicaragua

31/05/22

Organismos y referentes sociales y de DDHH

Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) – Argentina; Articulación de Movimientos Sociales – Nicaragua; GREX (Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos) – Nicaragua; Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres – Nicaragua; CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) – Argentina; CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) – Argentina; CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) – Argentina; EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman) – Argentina; Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia – Argentina; Comisión de Vecines Justicia por Campomar – Argentina.

Organizaciones Políticas, sindicales y sociales

Alternativa Anticapitalista (LIS) – Nicaragua; Partido Revolucionario de las y los Trabajadores – Costa Rica; Organización Socialista Revolucionaria – Costa Rica; Liga Internacional Socialista (LIS); MST – FIT Unidad (LIS) – Argentina; PTS – FIT Unidad (FT – CI) – Argentina; IS – FIT Unidad (UIT-CI) –Argentina; Movimento Esquerda Socialista – PSOL – Brasil; Alternativa Socialista – Australia; La Comuna (LIS) – Francia; Liga Socialista Ucraniana (LIS) – Ucrania; Socialismo y Libertad (LIS) – Estado Español; SMOT de Bielorrusia; The Struggle (LIS) – Paquistán; SEP (LIS) – Turquía; Rumbo Socialista (LIS) – Uruguay; Alternativa Socialista – PSOL (LIS) – Brasil; Movimiento Anticapitalista (LIS) – Chile; Impulso Socialista (LIS) – Colombia; Grupo de Trabajadores Socialistas (LIS) – Colombia; Liga Socialista Revolucionaria (LIS) – Kenia; Alternativa Socialista (LIS) – Paraguay; Marea Socialista (LIS) – Venezuela; Alternativa Anticapitalista (LIS) – Perú; Luta Socialista/PSOL – Brasil; Coletivo Feminista Marielle Vive – Brasil; Corrente Sindical Unidos Pra Lutar – Brasil; Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS) – Venezuela; La Aurora – Organización Marxista – España; Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución – Venezuela; GAS (Grupo de Ação Socialista)/PSOL – Brasil.

Parlamentarios, dirigentes y personalidades

Nicolás del Caño, diputado nacional – PTS en el FITU – Argentina; Alejandro Bodart, Diputado (mc) del MST en el FITU, dirigente de la LIS; Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo, IS en el FITU – Argentina; Cele Fierro, referente nacional del MST en el FITU – Argentina; Myriam Bregman, diputada nacional – PTS en el FITU – Argentina; Mónica Schlottauer, diputada nacional electa, IS en el FITU – Argentina; Alejandro Vilca, diputado nacional – PTS en el FITU – Argentina; Luciana Echevarría, diputada de Córdoba, MST en el FITU – Argentina; Noelia Agüero, diputada provincia de Córdoba, IS-FIT Unidad– Argentina; Alejandrina Barry, legisladora de CABA, PTS en el FITU – Argentina; Vilma Ripoll, diputada nacional electa MST en el FITU – Argentina; Pablo Almeida, legislador electo CABA, IS en el FITU- Argentina; Güneş Gümüş – Presidenta del SEP (LIS) – Turquía; Guillermo Pacagnini, Secretario General de CICOP y diputado electo MST en el FIT-U, por Buenos Aires – Argentina; Mónica Baena Castaño -Delegada y activista Sindical de ASDEM – Unidad Docente GTS – Colombia; Andrea Ramírez, presidenta de la Asociación de Licenciadxs en Enfermería – Argentina; Juan de la Cruz Sánchez Ramírez, Fiscal Subdirectiva Universidad Nacional de Colombia de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU-UN); Cesar Latorre, Mesa Nacional del Sindicalismo Combativo, delegado General Hospital Italiano – Argentina; Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan – Argentina; Vanesa Gagliardi, legisladora electa de CABA, MST en el FITU- Argentina; Carolina Cáceres, legisladora electa de CABA, MST en el FITU- Argentina; Sergio García, director de "Periodismo de Izquierda" – Argentina; Priscila Ottón, concejala electa por Neuquén, MST en el FITU- Argentina; Blanca López, legisladora de Neuquén, IS en el FITU- Argentina; Gastón Vacchiani, Secretario General Unión de Trabajadores de Salud, Córdoba – Argentina; Oly Millán – ex ministra de Economía Comunal de Hugo Chávez – Venezuela; Gustavo Márquez – ex ministro de Comercio y embajador de Venezuela en Colombia bajo el gobierno de Chávez; Ana Paredes Landman, concejala electa en La Matanza, MST en el FITU – Argentina; Héctor Navarro – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y ex ministro de gobiernos de Hugo Chávez (Educación, Energía Eléctrica, entre otros ministerios); Susana Verón, concejala electa en Merlo, MST en el FITU – Argentina; Roberto López – Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución – Venezuela; Verónica O’Kelly – Alternativa Socialista/PSOL (LIS) – Brasil; Plínio de Arruda Sampaio Jr. – Profesor del Instituto de Economia da Unicamp – Brasil; Gleice Antonia de Oliveira – Historiadora y profesora de la red municipal de Manaos – Brasil; Pablo Lopardo, concejal electo en Moreno, MST en el FITU- Argentina; Valeria Bibiano, concejala electa en José C Paz, MST en el FITU – Argentina; Alessandro Fernandes – Alternativa Socialista/PSOL (LIS) – Brasil; Betina Rivero, concejal de Palpalá, Jujuy, MST en el FITU – Argentina; Facundo Fernández, directivo ANSAFE Rosario – Argentina; Andrea Lanzette, directiva CTA Lanús – Argentina; Sandra Becerra, concejala electa del Partido Obrero en el FITU – José C. Paz – Argentina; Caro Abregú – Furia Transfeminista – Argentina; Pablo Vasco, CADHU, centro de abogados por los derechos humanos – Argentina; Mónica Sulle, referente del Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive" – Argentina; Ingrid Urrutia, Secretaria General ATE INCAA – Argentina; Modesto Neto – Alternativa Socialista/PSOL (LIS) – Brasil; Anabella Colli – concejala electa PTS en el FITU – José C. Paz – Argentina; Mardonio Racedo – Referente obrero de la lucha de la fábrica ocupada Just, La Matanza – Argentina; Fernanda Ludueña -Defensoría de Género, Pilar – Argentina.

Siguen las firmas.