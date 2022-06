Presidente de Chile califica de error la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de la Cumbre de las Américas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, habló sobre el tema de la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la Cumbre de las Américas 2022. Manifestó que, a su juicio, la no invitación a estos países «es un error». Consideró que hacerlo de esta forma «no es el camino y no ha dado resultados históricamente».



"Cuando EEUU pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen y eso creemos que es un error y lo vamos a decir en la cumbre, sin por un momento dejar de levantar nuestra voz para defender los derechos humanos", afirmó en una de rueda de prensa Boric desde Ottawa.



Antes de ir a Los Ángeles (EEUU) para participar en el foro continental, el mandatario chileno viajó a Canadá para reunirse con el primer ministro, Justin Trudeau y firmar un acuerdo sobre igualdad de género.



"No puede ser que en nuestro continente americano de lo único que se hable afuera es solamente de nuestras desavenencias respecto a dos o tres países. Tenemos muchos más temas en común, como lo que hemos presentado hoy día con Justin Trudeau", apuntó.



Los días previos a esta novena edición de la Cumbre de las Américas han estado marcados por la controversia en torno a la lista de invitados, después de que Estados Unidos anunciara su intención de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela al no considerar democráticos a sus Gobiernos.



Tras algunos días de incertidumbre, la administración de Joe Biden optó por dejarles fuera de la cumbre alegando "falta de espacios democráticos" en esos tres países.



Varios países latinoamericanos ya habían expresado su disconformidad con esa decisión y algunos mandatarios, como forma de protesta, han decidido no acudir a la cumbre, como el boliviano Luis Arce y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer su negativa este mismo lunes.



A diferencia de otros líderes de la región que supeditaron su asistencia a la cumbre a la participación de todos los países hemisféricos, Boric anunció hace semanas que sí acudiría a la cita.



"Lo hemos dicho hasta el cansancio, nadie se va a salvar por sí mismo, sino que tenemos que unirnos para poder tener mejor desarrollo en nuestras naciones", subrayó el gobernante chileno, quien esta tarde participará en un diálogo con estudiantes de secundaria de Ottawa y luego partirá hacia Los Ángeles.



“Vamos a la Cumbre de las Américas con la convicción de que son los espacios de diálogo multilaterales aquellos que nos van a permitir construir mejores relaciones entre nuestros países, donde nadie se va a salvar por sí mismo, sino que tenemos que unirnos para tener mejores desarrollos en nuestras naciones».



Con información de agencias.