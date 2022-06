Musk acusa a Twitter de ocultar información sobre cuentas falsas y amenaza con retirar oferta de compra

Elon Musk Credito: Afp

06-06-22.-Elon Musk, fundador de la empresa de autos eléctricos Tesla y la aeroespacial SpaceX, amenazó con retirar su oferta para adquirir Twitter alegando que la red social incumple sus obligaciones de proporcionar datos sobre cuentas falsas, según un documento oficial.



Twitter ha cometido "un claro incumplimiento material" de sus "obligaciones bajo el acuerdo de fusión y el señor Musk se reserva su derecho a no consumar la transacción y su derecho a terminar el acuerdo de fusión", señaló en una carta dirigida al responsable jurídico de la red.



El texto fue difundido en el sitio de la autoridad bursátil estadounidense, la SEC.



La plataforma señaló en un mensaje enviado a la AFP que comparte informaciones con Musk conforme al acuerdo firmado, y tiene intenciones de completar la operación, al precio convenido.



Luego de presentar en abril una oferta de compra de la red social por 44.000 millones de dólares tras hacerse de más del 9% del capital accionario de la firma, el hombre más rico del mundo ha puesto en duda varias veces los datos que le proporcionó Twitter sobre cuentas falsas y las medidas adoptadas para limitar su proliferación.



Pero es la primera vez que plantea sus cuestionamientos en un documento oficial.



Según la empresa, las cuentas falsas representan menos de 5% de las registradas.



"La última oferta de Twitter de ofrecer simplemente detalles adicionales relativos a sus métodos de testeo, (detalles entregados) por la vía de documentos escritos o explicaciones verbales, equivale a rechazar los pedidos de datos formulados por el señor Musk", reza la misiva.



Musk, según el texto, requiere de más informaciones para preparar la transición y finalizar la operación.



El fundador de Tesla afirma que la metodología empleada por Twitter no es "adecuada" y sostiene que debe realizar su "propio análisis". Musk ha solicitado "reiteradamente" más informaciones a la red social, según su carta.



El presidente de Twitter, Parag Agrawal, dijo a mediados de mayo que las cifras "se basan en múltiples análisis humanos de cuentas, que son seleccionadas de forma aleatoria".



Musk respondió a esas explicaciones con un emoji en forma de excremento. "¿Cómo los anunciantes pueden saber lo que pagan realmente?", se preguntó en un tuit. "Es una pregunta fundamental para la salud de Twitter", añadió.



- ¿Operación en riesgo? -



Para el analista Dan Ives, de Wedbush, este nuevo rifirrafe demuestra que Musk "busca una forma de renunciar al acuerdo".



El empresario busca mecanismos para "hacer bajar el precio de la oferta o retirarse completamente si lo decide", señala por su parte Angelo Zino, de CFRA.



Es cada vez más difícil "imaginar un escenario en donde esto no se solucione ante los tribunales", opina Zino.



Este nuevo episodio en la mediática operación de compra de Twitter ocurre luego de que expirara, el viernes, el plazo para que las autoridades estadounidenses de la competencia iniciaran un examen de la transacción, lo cual no hicieron y dejaron por lo tanto el campo libre a que la compra se realice.



La cláusula de indemnización en caso de que no se realice la operación alcanza los 1.000 millones de dólares.



A las 18H40 GMT, las acciones de Twitter cedían casi 2% en Wall Street.



Esta débil caída "refleja el escepticismo profundo de los inversores sobre la finalización de la operación", resume Susannah Streeter, analista de Hargreaves Lansdown.





