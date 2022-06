(VIDEO) López Obrador anuncia que no irá a la Cumbre de las Américas "porque no se invita a todos los países de América"

06-06-22.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles, EEUU.“Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.Asimismo, AMLO aseguró que respeta mucho al presidente estadounidense Joe Biden, pero hay mucha presiones por parte de los republicanos y vienen tiempos de elecciones en Estados Unidos. Adelantó que julio irá a la Casa Blanca a ver a Biden para tratar el tema de la integración de toda América.Además rechazó el bloqueo a Cuba que dijo "impide que lleguen los alimentos y medicinas y lo calificó un tipo de genocidio, de tremenda violación de los derechos humanos.