(VIDEO) Argentina: Líder de las Madres de Plaza de Mayo calificó al presidente Fernández de cobarde

La activista argentina y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no se guardó nada y de manera contundente criticó a Alberto Fernández.



Hebe de Bonafini repudió la aceptación del presidente de Argentina a la invitación de su par estadounidenses Joe Biden a la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos.



De acuerdo a Hebe de Bonafini se trata de un acto de gran cobardía del dignatario de su país; y que para la líder social argentina demuestra una actitud sumisa del regente de la Casa Rosada ante Washington.



La elocuencia de Hebe de Bonafini es de tal arsenal verbal, que no reparó en descalificativos hacia Alberto Fernández. El video viralizado en redes sociales, se extrae de su pronunciamiento del pasado jueves 02 de junio.



Esto tras haberse desarrollado la Marcha Nro 2303 de las Madres de Plaza de Mayo.



Al respecto, Hebe de Bonafini se hace eco de la tibia solidaridad dispensada por el jefe de Estado de Argentina hacia Venezuela, Cuba y Nicaragua.



Siendo estas naciones excluidas de la Cumbre de las Américas que inicia este lunes 06 de junio; y que ha sido calificada por sus detractores como la reunión de Joe Biden.



Por consiguiente, Hebe de Bonafini en su habitual franqueza remarcó: «Señor presidente, usted demostró que es un gran cobarde, ayer (miércoles 01 de junio) cuando lo llamó el presidente de Estados Unidos; y le llamó un poco fuerte, usted se achicó como pantalón ordinario».



Toda una vergüenza



A su vez, Hebe de Bonafini recordó la actitud dubitativa del mandatario quien en primera instancia dijo que no acudiría a la cumbre en solidaridad a Venezuela, Cuba y Nicaragua.



Añadió sentir vergüenza de la posterior aceptación de Fernández, y le cantó las cuarenta, al sostener: «A mi no me importa lo que diga después, a mi me importan los hechos, lo que hace, cada vez que habla me da más vergüenza escucharlo» enfatizó.



De igual modo, dijo que la credibilidad de Alberto Fernández, es cada vez es menor, y así como el tipo de unidad pregona.



«Qué es eso de decir que son ladrones de guante blanco, son los chorros más sucios, y ¿saben por qué roban? porque hay tipos como usted ¡Cobardes! que no se animan a decir lo que tienen que decir», fustigó Hebe de Bonafini.