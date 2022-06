Dinamarca decide unirse a la defensa de la UE tras 30 años de exclusión voluntaria

04-06-22.-Una abrumadora mayoría de daneses ha votado a favor de unirse a la política de defensa común de la UE 30 años después de haber optado por no hacerlo.La votación se produce en un momento en el que la guerra de Ucrania ha supuesto que Europa se replantee su política de seguridad y tras las históricas solicitudes de ingreso en la OTAN de los países vecinos, Finlandia y Suecia.La primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha destacado: "Esta noche Dinamarca ha enviado una señal muy importante. A nuestros aliados de Europa y de la OTAN, y a Putin. Estamos demostrando que cuando Putin invade un país libre y amenaza la estabilidad dentro de Europa, los demás nos unimos."Un 66,9% de los 4,3 millones de electores daneses con derecho a voto apostaron por la eliminación de la cláusula de exclusión danesa en materia de Defensa, mientras que el 33,1% votó en contra.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado a través de twitter destacando que ha sido un "fuerte mensaje de compromiso con nuestra seguridad común... y que Dinamarca y la Unión Europea se beneficiarán".De esta forma Dinamarca acaba con una exclusión voluntaria que ha hecho que este miembro fundador de la OTAN, no participe desde 1993 en la política exterior de la UE en materia de defensa y no aporte tropas a las misiones militares del bloque.El triunfo del "sí" estaba cantado desde hacía tiempo: todos los sondeos realizados desde la convocatoria del referendo hace casi tres meses apuntaban a una victoria clara, al igual que las encuestas a pie de urna difundidas hoy al cierre de los colegios electorales.A diferencia de consultas anteriores, la gran mayoría de partidos abogó desde el principio por suprimir la excepción en defensa: ocho de las once fuerzas parlamentarias defendían el "sí" y cinco fuerzas políticas, que representan casi tres cuartas partes de los escaños, cerraron un acuerdo previo al anuncio de la convocatoria.Durante la campaña, los partidarios de un cambio de modelo apelaron de forma continua a la guerra en Ucrania y a la necesidad de mayor cooperación europea en defensa; los opositores, las fuerzas más a la derecha y a la izquierda, al tradicional escepticismo danés hacia Bruselas y al peligro de un hipotético ejército europeo.El hecho de que las vecinas Suecia y Finlandia hayan decidido recientemente romper su histórica no alineación y solicitar el ingreso a la OTAN ha jugado también un papel en la discusión previa.*Con información de Euronews, AP y EFE