(VIDEO) A 33 años de la masacre de Tiananmen, la conmemoración fue silenciada y bloqueada en Beijing y Hong Kong

04-06-22.-Por tercer año consecutivo las procesiones en honor a las víctimas asesinadas por las fuerzas represivas de China en 1989 no pudieron realizarse. Las autoridades alegaron razones sanitarias. Además, los tradicionales organizadores no pudieron hacerse cargo por estar encarcelados. No obstante, la agrupación de las madres de las víctimas no guardó silencio. "En nombre de todas las familias, seguiremos firmes en nuestra búsqueda de la equidad y la justicia", escribieron en un comunicado.Este sábado se cumplen 33 años de la masacre ocurrida en la plaza de Tiananmen, pero el recuerdo de los familiares de las víctimas deberá transitar por tercer año consecutivo entre el silencio emanado desde Beijing y las prohibiciones de las autoridades de Hong Kong, quienes impidieron hacer las clásicas procesiones.Desde el auge del coronavirus en 2020, las conmemoraciones se cancelaron en el gigante asiático por primera vez en una treintena de años. Justificado en motivos sanitarios también se bloqueó en 2021 y utilizaron las mismas razones en esta ocasión.No obstante, luego de los intentos de desalentar las vigilias tradicionales durante los últimos días, el parque Victoria de Hong Kong –donde solía hacerse la reunión de este evento histórico- amaneció acordonado.La policía rodeó el recinto hongkonés desde el viernes por la noche y recién lo liberará el domingo para evitar todas las reuniones "no autorizadas". El despliegue de las fuerzas de seguridad también abarcó las salidas de los metros, las calles lindantes y las afueras de un centro comercial cercano. A su vez, también pidieron la identificación de algunos transeúntes.Las autoridades utilizaron las "preocupaciones de salud" por el coronavirus para cancelar el evento y resaltaron que "algunas personas han estado usando las redes sociales para difundir discursos de odio contra el Gobierno". En tanto que acusaron a los usuarios cibernéticos de "incitar a la gente a acudir al parque para participar en asambleas no autorizadas".Los medios de comunicación y actuales miembros del Ejecutivo se abstuvieron de hacerse eco de un nuevo aniversario de la tragedia.Además, por primera vez desde 1990, no hubo ninguna organización local que expidiera la solicitud para autorizar este evento dado que el grupo que solía encargarse se disolvió por la presión del Gobierno y varios de sus miembros están encarcelados por diferentes razones.Por su parte, las iglesias católicas hongkonesas resolvieron, de manera inédita, que no celebrar la misa anual en honor a las víctimas.Las 'Madres de Tiananmen' renuevan el pedido de justiciaEl único espacio que suele ocupar un lugar importante año a año y que esta vez tampoco se quedó en silencio es la agrupación de madres de los muertos, la mayoría estudiantes. La asociación 'Madres de Tiananmen' insistió en su pedido de justicia y reclamó que se esclarezcan los hechos."Hace 33 años el partido gobernante de China usó al Ejército para disparar a inocentes con total indiferencia hacia sus vidas", reza un comunicado. En el mismo texto reivindica las protestas pacíficas de 1989 que tenían como meta "luchar contra la corrupción, pedir libertad de expresión e integridad de los funcionarios".La agrupación asegura que es un "derecho legítimo" exigir que el Gobierno se responsabilice de la masacre. "Durante 33 años pedimos que se sepa la verdad, que se rindan cuentas y que se compense a los familiares", remarcaron. Y agregaron que, "en nombre de todas las familias", continuarán la "búsqueda de equidad y justicia".En 1989, los ciudadanos de Hong Kong se plegaron a las protestas ocurridas en Beijing y ocuparon la plaza de Tiananmen durante semanas, en reclamo de un cambio político y el fin de la corrupción sistémica. La policía del régimen comunista chino cercó el lugar donde se realizaba la manifestación y abrió fuego ferozmente, utilizando armas de asalto y hasta tanques.La brutal represión dejó un número elevado de fallecidos, pero que jamás fue esclarecido. No obstante, oscila entre cientos y miles según la fuente.*Con información de France24 y EFE