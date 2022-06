CDC detectan 2 cepas de viruela símica o viruela de los monos en EEUU

3 de Junio - Los análisis genéticos de los casos más recientes de viruela símica indican que hay dos cepas distintas en Estados Unidos, según informaron el viernes las autoridades de salud, lo que plantea la posibilidad de que el virus haya estado circulando sin ser detectado durante algún tiempo.



Muchos de los casos identificados en Estados Unidos fueron causados por la misma cepa de los casos registrados recientemente en Europa, pero unas pocas muestras indican una cepa diferente, dijeron las autoridades federales de salud.



Cada cepa había sido observada en pacientes estadounidenses el año pasado, antes de que se identificara el reciente brote internacional.



Para determinar cuánto tiempo ha estado circulando la viruela símica en Estados Unidos y en otros lugares se necesitarán análisis con muchos más pacientes, dijo Jennifer McQuiston, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).



"Pienso que es muy posible que haya habido casos de viruela símica en Estados Unidos que pasaron desapercibidos previamente, pero no a gran escala", dijo McQuiston a los periodistas el viernes.



Sin embargo —añadió— "puede que se esté produciendo una transmisión a nivel comunitario" en algunas zonas de Estados Unidos en las que aún no se ha identificado el virus.



Los CDC señalaron que intentan redoblar esfuerzos para detectar las infecciones, y es probable que se registren más casos.



Los hallazgos indican que es probable que el brote sea difícil de contener, dijo la doctora Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Saskatchewan.



No se sabe con certeza durante cuánto tiempo se han producido las infecciones, ni dónde. Algunas infecciones pueden haber sido diagnosticadas erróneamente, como otra cosa.



"En realidad no tenemos una idea clara de cuántos casos hay ahí afuera", dijo Rasmussen.



La viruela símica, o viruela de los monos, es endémica en algunas partes de África, donde la gente se ha infectado a través de las mordeduras de roedores o pequeños animales.



Hasta el viernes, Estados Unidos había identificado al menos 20 casos en 11 estados. Se han detectado cientos de casos en otros países, muchos de ellos aparentemente relacionados con la actividad sexual en dos fiestas recientes en Europa.



La enfermedad suele comenzar con síntomas parecidos a los de la gripe e inflamación de los ganglios linfáticos, seguidos de una erupción en la cara y el cuerpo.



Hasta ahora no se han registrado muertes por viruela símica en Estados Unidos o Europa. Pero esto podría cambiar si las infecciones comienzan a producirse en personas más vulnerables, como niños muy pequeños o personas con sistemas inmunitarios debilitados, dijo Rasmussen.



También planteó otra preocupación: Incluso si se contienen los brotes entre las personas, es posible que el virus se arraigue en la población de roedores de Estados Unidos, ya sea a través de mascotas o de roedores no deseados en los hogares.