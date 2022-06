Putin culpa a Occidente de crisis alimentaria

3de Junio - El presidente ruso Vladimir Putin, culpó el viernes a Occidente por las crisis alimentaria y de combustibles en el mundo, y repitió las ofertas de su gobierno de ofrecer paso seguro a los buques que exportan granos desde Ucrania si se retiran las minas de las aguas.



"Por supuesto, vemos ahora los intentos de achacar a Rusia la culpa por lo que está sucediendo en el mercado mundial de alimentos, los problemas emergentes en este mercado", le dijo Putin a la televisión rusa. "Debo decir que es un intento, como dice nuestro pueblo, de pasar esos problemas de una cabeza enferma a una cabeza sana".



De acuerdo con la agencia noticiosa estatal Tass, Putin dijo además que las sanciones occidentales contra Rusia sólo servirían para empeorar los mercados mundiales, al reducir la cosecha y elevar los precios.



Dijo que la inflación se deriva de la impresión sin precedentes de dólares durante la pandemia de coronavirus, y culpó a políticas europeas "miopes", por bajas inversiones en alternativas a los suministros tradicionales de energía y por los aumentos de precios.



Dijo que Rusia no estaba bloqueando los embarques de granos desde Ucrania y que Occidente está usando el país como chivo expiatorio por sus problemas.



Putin prometió que, si las aguas son desminadas, Rusia no va a atacar los embarques de granos e insinuó que pudieran hacerse desde el puerto ucraniano de Berdyansk u otros países, como Bielorrusia. Berdyansk está bajo ocupación de Rusia.



"No vamos a aprovecharnos de la situación de desminado para lanzar ataques marítimos", aseveró.



Fueron los comentarios más amplios de Putin hasta ahora sobre la naciente crisis de alimentos.



Los comentarios de Putin sobre esos asuntos contradicen las explicaciones dadas por Ucrania y sus aliados.

El suministro de grano ucraniano a los mercados internacionales, formará parte de la agenda de las conversaciones entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de la Unión Africana, su homólogo senegalés, Macky Sall, señala el Kremlin.



Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol. Kiev y sus aliados occidentales han acusado a Moscú de poner en peligro el suministro global de alimentos con el bloqueo naval de los puertos ucranianos. Rusia ha negado esta acusación y afirma que Ucrania debe retirar las minas submarinas para permitir una navegación segura.



Putin tiene previsto ofrecer a Sall una "explicación detallada" del punto de vista ruso sobre la situación y "explicar de nuevo lo que está ocurriendo allí, quién minó los puertos y qué se necesita para permitir que se reanude el flujo de grano", apuntó el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.



Entre 2018 y 2020, las naciones africanas importaron un 44% de su trigo de Rusia y Ucrania, según las cifras de Naciones Unidas. El precio del trigo se ha incrementado un 45% como resultado de los problemas de distribución derivados de la guerra, de acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo.



Un embajador ucraniano denuncia que el grano robado en su país se ha vendido en varias naciones, incluyendo Turquía.



Vasyl Bodnar, embajador ucraniano en Turquía, dijo el viernes a reporteros en Ankara que su embajada se preparaba para iniciar un proceso penal contra los individuos, empresas y barcos implicados en la comercialización de la mercancía robada.