Ex-alcalde de Bogotá Antana Mockus se une a campaña de Gustavo Petro

Gustavo Petro y Antana Mockus Credito: Web

03-05-22.-El exalcalde de Bogotá Antana Mockus, un referente del centroziquierda y el movimiento verde en el país, mostró este viernes su apoyo al candidato de izquierdas, Gustavo Petro, que sigue recogiendo apoyos del centro para llegar a la Presidencia de Colombia.



Mockus, quien gobernó la capital en dos ocasiones (2001-2003 y 1995-1997), aseguró que confía "en que la prioridad de su gobierno (de Petro y la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez) será proteger los derechos y las libertades" y "fortalecerá la democracia".



"No podemos equivocarnos y no habrá opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza", aseguró en un comunicado el exrector de la Univesidad Nacional, en el que subrayó que Petro "representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad es buscar una manera de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar, desde la empatía, tan adormecida en este país".



Mockus, quien fue candidato presidencial por el Partido Verde en 2010, fue muy cercano con Petro cuando se lanzó por primera vez a la Alcaldía, aunque luego sus caminos se separaron y optó por apoyar a Sergio Fajardo, el candidato de centro.



Es uno más de los apoyos de centro que ha logrado Petro esta última semana, después de ganar el pasado domingo la primera vuelta electoral con el 40,32 % de votos y tener que verse las caras en segundo turno con el populista Rodolfo Hernández que sacó el 28,15 %.



Este jueves también recibió el apoyo del exministro de Salud y académico Alejandro Gaviria, que fue uno de los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza, la formación por la que concurrió Fajardo el 29 de mayo, cuando quedó cuarto con el 4,2 % de los votos.



El centro dio esta semana libertad de apoyo a sus integrantes de cara al encuentro electoral definitivo y desde entonces muchos cuadros bajos y medios se han unido a Petro en su aspiración electoral.



Entre los que se han unido a la campaña hay varios congresistas electos el 13 de marzo como Ariel Ávila o la cabeza de lista del Nuevo Liberalismo, Mábel Lara, quien no resultó electa, y también la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, el exministro de Medioambiente Luis Gilberto Murillo.



Sin embargo se espera que Fajardo tome la dirección contraria y se una a Hernández, ya que ayer mismo tuvieron una reunión en Bogotá, tras la cual el líder de centro aseguró que conversaron sobre los programas de gobierno para "encontrar las coincidencias y mirar donde tenemos que hacer ajustes".

Esta nota ha sido leída aproximadamente 319 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)