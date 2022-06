López Obrador asegura que hay una "guerra sucia" en Colombia contra Gustavo Petro

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Credito: Web

03-06-22.-El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció una «guerra sucia» contra el izquierdista Gustavo Petro, candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico en Colombia.



“Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigna y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México», manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.



El presidente de México justificó hablar de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya segunda vuelta será el 19 de junio, con el argumento que él también padeció «guerra sucia».



“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia», indicó.



Petro, que sacó el 40,32 % en las urnas en la primera vuelta, el 29 de mayo, se enfrentará por la Presidencia el 19 de junio al empresario Rodolfo Hernández, que se coló en esta segunda vuelta tras obtener el 28,15 %.



Aunque se promueve como un candidato antisistema, Hernández recibió el apoyo del oficialista Federico Gutiérrez, candidato de la derecha colombiana que quedó en tercer lugar.

