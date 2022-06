Mercenarios estadounidenses viajaron desde Ucrania para invadir a Venezuela y «matar comunistas»

Este miércoles el medio independiente The Grayzone develó como dos mercenarios estadounidenses que se encontraban en Ucrania viajaron hasta Venezuela con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro y «matar a comunistas».



La información la dio a conocer el medio estadounidense a través de su página web. Desde allí explicó la trayectoria de estos dos exmilitares del ejército de Estados Unidos, identificados como Craig Lang y Alex Zwiefelhofere.



Aparentemente, ambos se unieron a la organización ultranacionalista Right Sector de Ucrania en 2015, donde Lang reclutó a otros militares y veteranos. Un año después el exmarine se trasladó a la Legión Nacional de Georgia en la región oriental de Donbass.



En paralelo, el Departamento de Justicia y el FBI realizaron investigaciones en contra de Lang como Zwiefelhofere. Esto por participar en torturas, tratos crueles o inhumanos e incluso asesinatos de civiles.



«Habían cometido o participado en torturas, tratos crueles o inhumanos o asesinatos de personas que no tomaron una parte activa en las hostilidades. Intencionalmente les infligió graves daños corporales”. Así lo reseñó el portal.



Según el medio, ambos mercenarios estadounidenses «se aburrieron de la monotonía de la guerra» y decidieron que iban a invadir a Venezuela. Esto luego de que presuntamente intentaran luchar contra el grupo terrorista Al-Shabaab y las autoridades de Kenia los deportaran a EEUU.



Plan de los mercenarios estadounidenses para invadir Venezuela



Cuando los exmilitares llegaron a EEUU, elaboraron un plan para financiar su viaje. Aparentemente, engañaron a una pareja del estado de Florida con la compra de un arma, al momento de concretar la supuesta compra los asesinaron y les robaron tres mil dólares. Estos datos los aportó el propio Departamento de Justicia estadounidense, según citó el portal.



Meses más tarde ambos mercenarios llegaron a la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Una vez en el lugar se sumaron a otro grupo de mercenarios que pretendían atacar al gobierno venezolano y provocar una desestabilización. A Zwiefelhofer lo arrestaron al regresar a EEUU. No obstante, Lang si logró escapar de la justicia y volvió a Ucrania .