Rusia confirma que dejó de suministrar gas a la empresa Orsted para Dinamarca y a Shell Energy Europe para Alemania por no pagar en rublos

La empresa estatal rusa Gazprom anunció este miércoles que dejó de suministrar gas a la empresa Orsted para Dinamarca y a Shell Energy Europe para Alemania, debido a su rechazo a pagar por el hidrocarburo en rublos, tal como estipula una orden presidencial rusa de finales de marzo.



"Al final del día hábil del 31 de mayo, Gazprom Export no había recibido el pago por los suministros de gas en abril" por parte de ambas compañías, informó la parte rusa a través de los comunicados respectivos.



Gazprom recordó que a partir del 1 de abril las entregas se cobrarán únicamente en rublos, señalando que Orsed y Shell Energy Europe fueron notificadas de la nueva forma de pagamento con antelación.



Asimismo, la compañía rusa comunicó el día antes que ambas empresas le hicieron saber que no pagarían el gas en rublos. La propia Orsed emitió un comunicado este 30 de mayo en el que aseguró "no tener ninguna obligación legal según el contrato de hacerlo", y que ya notificaron "repetidamente" a Gazprom su rechazo a cumplir con el nuevo requisito.



La estatal rusa informó que su contrato con Shell Energy Europe para el abastecimiento de gas a Alemania prevé un volumen anual de hasta 1.200 millones de metros cúbicos. En cuanto a Orsed, Gazprom señaló que en 2021 le suministró 1.970 millones de metros cúbicos, cifra que representa aproximadamente dos terceras partes del consumo total de gas en Dinamarca.



Anteriormente, Rusia suspendió los suministros de gas a Bulgaria, Polonia, Finlandia y Países Bajos tras su negativa a pagar por el combustible en rublos.



El pasado 23 de marzo, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que su país solo aceptará pagos en la moneda nacional rusa por el suministro de gas a los países "no amistosos". "Hemos suministrado nuestros recursos, en este caso el gas, a los consumidores europeos. Lo han recibido, nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso, existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa", afirmó el mandatario.