EEUU: índice de aprobación de Biden va palo abajo

Joe Biden, presidente de EEUU Credito: Web

22 de mayo de 2022.- Solo dos de cada 10 estadounidenses creen que su país va en la dirección correcta o que la economía sigue en buen estado, de acuerdo con un sondeo realizado por AP y

NORC Center for Public Research de la Universidad de Chicago.



Esta caída se concentró entre los demócratas, y solo un 33% dentro del partido del mandatario admite que Washington se dirige por el camino adecuado, frente al 49% del mes pasado.



En cuanto a la gestión económica de Biden, dos tercios de los estadounidenses la desaprueban. Los datos señalan que solo el 18 % de los ciudadanos consideran que las políticas del mandatario han hecho más por ayudar la economía que por perjudicarla, una cifra inferior al 24 % de estadounidenses que creían lo mismo en marzo.



El 51 % piensa que han hecho más mal que bien, mientras que el 30 % opina que las medidas de Biden no han supuesto una gran diferencia en ningún caso.



Respecto al conflicto en Ucrania, el 45 % aprueba la gestión que Biden ha hecho de la relación de EEUU con Rusia, frente al 54% que la desaprueba. Al mismo tiempo, solo el 21 % de los ciudadanos norteamericanos afirman tener "mucha confianza" en la capacidad del presidente para manejar la situación, el 39 % dice tener algo de confianza y el 39 % señala que casi no tiene confianza.



La encuesta de AP-NORC también demostró que la aprobación de Biden entre los demócratas se sitúa en el 73 %, lo que supone un descenso sustancial desde el inicio de su mandato. En los sondeos realizados en 2021, el índice de aprobación entre los miembros de su partido nunca bajó del 82 %.



Los resultados de la encuesta reflejan un sentimiento generalizado de exasperación en un país que se enfrenta a una cascada de desafíos que van desde la inflación, la violencia con armas de fuego y una repentina escasez de leche de fórmula para bebés hasta la pandemia del coronavirus, señala la agencia AP.