(VIDEO) China: Descubren un mundo subterráneo que podría tener especies nunca vistas

Un mundo subterráneo en China fue detectado por un grupo de científicos que aseguran que podría tener especies no vistas.



El sur de China se caracteriza por tener una topografía kárstica. Esto significa, de acuerdo con la NASA, que el paisaje es propenso a sumideros y cuevas profundas. En uno de ellos, un equipo de científicos del Instituto de Geología Karst del Servicio Geológico de China encontró un bosque del que no se tenía registro hasta ahora. Frondoso y tupido, podría albergar especies nunca antes estudiadas por la ciencia. Según indicó ngenespanol.



Un equipo que descubrió un antiguo bosque en el fondo de un gigante sumidero kárstico cráter explica que este tiene 192 metros de profundidad y 150 metros de ancho.



Según los investigadores, el sumidero tiene 192 metros de profundidad. Al entrar por el acceso principal, los espeleólogos y espeleólogos se dieron cuenta de que hay tres aberturas que dan acceso al abismo. Todas ellas conducen a un espacio con árboles de hasta 40 metros, que buscan la luz de sol que se filtra desde las alturas.



Según la información publicada por el diario El Comercio, la mayor sorpresa se la llevaron los científicos cuando lograron entrar. Resulta que dentro de la fosa existe la posibilidad de que vivan especies jamás vistas.



Detalles del mundo subterráneo en China



Chen Lixin, líder del equipo brindó detalles del descubrimiento al medio chino Xinhua. Dijo que en el interior encontraron un bosque primitivo y algunas de las plantas les llegaban hasta los hombros.



Destacó que no sería nada nuevo encontrar especies desconocidas. “No me sorprendería saber que hay especies encontradas en estas cuevas que nunca antes habían sido reportadas o descritas por la ciencia”.



Además, esta región de China es conocida por tener características geológicas que forman enormes cráteres. Según el portal ‘Livescience’, debido a estos lugares le “han valido a la región la designación de patrimonio mundial de la UNESCO”.



Este tipo de fosas también se pueden encontrar en México y Papúa Nueva Guinea. En la mayoría de los casos funcionan como fuentes de agua.





Con información de Venezuela News / Ngenespanol.