(VIDEO) Accidente de avión de China Eastern en el que murieron 132 personas habría sido provocado intencionalmente

18-05-22.- La investigación de las autoridades estadounidenses sobre los datos registrados por las cajas negras del vuelo MU5735 de China Eastern, accidentado el pasado 21 de marzo, revelaría que este fue provocado intencionalmente, según informa este miércoles el diario The Wall Street Journal.Según este medio, que cita a fuentes anónimas que conocerían la evaluación preliminar de las autoridades estadounidenses, las pesquisas indicarían que fue intencionada la maniobra que provocó que el Boeing 737-800 de la compañía aérea china descendiera casi verticalmente durante dos minutos hasta estrellarse en Tengxian (en el sur de China), acabando con la vida de las 132 personas que iban a bordo.Los investigadores chinos no han hallado problemas técnicos en el avión y los estadounidens esaseguran que el rápido descenso fue intencionado“El avión hizo lo que alguien en la cabina le dijo que hiciera”, mencionó esa fuente no identificada al medio estadounidense, que destaca que la conclusión se alcanzó con el análisis de la información extraída de la grabadora de datos.Asimismo, los especialistas estadounidenses que colaboran en el estudio indicaron que los investigadores chinos no han identificado problemas técnicos en la aeronave.Mientras tanto, las autoridades chinas han emitido un comunicado en el que destacan que ni las autoridades del país ni las de EE.UU. han filtrado ningún tipo de información al respecto de la investigación a ningún medio de comunicación.132 personas murieronLas autoridades chinas niegan la conclusión y han bloqueado las noticias que apuntan a la hipótesis de un accidente provocadoLa Administración de Aviación Civil de China ha enfatizado que las pesquisas siguen desarrollándose y centrándose en identificación, clasificación e inspección de desechos, análisis de datos de vuelo o verificación experimental.La censura estatal ya salió al paso de quienes comentaban la información, bloqueando el acceso a las noticias que mencionan la hipótesis y las etiquetas bajo las que se debatían en redes sociales, mostrando a cambio un mensaje en el que se especifica que "infringen las leyes y regulaciones" del país.