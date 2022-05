China critica a EEUU por excluir a países de Cumbre de las Américas

China criticó hoy a Estados Unidos por excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas y denunció que esa cita no debe aplicar "estándares norteamericanos" para servir a los intereses de Washington.



Zhao Lijian, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, respaldó la postura defendida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a favor de celebrar ese cónclave con la participación de todos los países de la zona.



Deploró que a casi 200 años de proponer la Doctrina Monroe, la Casa Blanca siga actuando bajo el principio de "América solo para Estados Unidos", además trate a los territorios latinoamericanos y caribeños como su patio trasero y los acose en vez de ayudarlos.



"No solo tiene desarrollo y prosperidad sin beneficiar a América Latina, sino que ha explotado al subcontinente, impuesto sanciones indiscriminadas, exportado la inflación, promovido la interferencia política y la subversión, así como el asesinato de líderes y hasta la agresión armada", remarcó Zhao.



El portavoz de la Cancillería china acotó que Estados Unidos debe respetar la soberanía y dignidad de los países de esa región con apego a las normas básicas de las relaciones internacionales.



También enfatizó en que la Doctrina Monroe no tiene cabida ni en América Latina y El Caribe, ni en otras partes del mundo.



La Cumbre de las Américas está prevista a celebrarse del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.



Organizaciones como la Comunidad del Caribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y el grupo de Puebla condenaron la decisión de Estados Unidos –en su condición de anfitrión- de negar la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua.



Noticia Relacionada