Denuncian que fue del gobierno de EEUU de donde salió la orden de atacar Aerolíneas Argentinas

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, aseguró este lunes que las críticas hacia la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas (AA) tienen su origen en una directiva de la Embajada de Estados Unidos.



Por AM750 el sindicalista, que este fin de semana fue reelecto al frente de APLA, denunció que existe una “directiva de la Embajada de los Estados Unidos para reventar Aerolíneas. Por eso toda la derecha repite al unísono las críticas». «Llama la atención que no hay una defensa por parte del Gobierno”, enfatizó.



El líder sectorial señaló que es parte de un plan que implicó la cooptación de las principales aerolíneas de la región, como LAN y United Airlines, y la propagación de las llamadas low cost en Latinoamérica.



“Estados Unidos tomó el control del espacio aéreo latinoamericano. Arma causas de corrupción. Hay acuerdos escritos, formales y no formales. Se hicieron cargo de LAN y United, las número uno y dos de la región. La tercera pata son las low cost”, comentó.



Y sobre este último punto, agregó: “Son fondos de inversión americanos que vienen de la mano del secretario de Comercio de Estados Unidos. Ellos presionan en todos los gobiernos, en el de Macri y en este. No son pymes que te quieren vender barato”.



“Tienen capacidad de reventar el mercado. Instalan que perdemos un millón de dólares por día. Es una falacia. AA por cada dólar que el Estado argentino invierte en ponerla en servicio le devuelve cuatro”, concluyó.



Ponerse los cascos

Además de criticar la falta de respuestas del Gobierno nacional ante las acusaciones contra Aerolíneas Argentinas, Biró señaló que desde el sector aéreo es hora de “ponerse los casos” y preparase para lo peor.



“Respondemos a las críticas con hechos concretos, así que vamos a agarrar los cascos y prepararos para el segundo tiempo de Macri (ex-presidente argentino). O para el primero de Larreta. O para un peronismo de derecha”, alertó Biró.