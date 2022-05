México no se sumará a las sanciones contra Rusia

El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió mantener la misma posición en el Consejo de Seguridad sobre el conflicto en Ucrania, dando prioridad a la protección de civiles, la necesidad del envío de ayuda humanitaria y no sumarse a ninguna sanción contra Rusia.



Fue justamente a la salida del encuentro en donde De la Fuente dijo en entrevista con varios medios de comunicación que el presidente López Obrador le había ratificado la postura que México ha adoptado a lo largo del conflicto entre Rusia y Ucrania: no sumarse a las sanciones económicas contra Moscú.



"En la misma posición con nuestras líneas me lo ha ratificado de darle prioridad a la protección a civiles y a la infraestructura civil, la ayuda humanitaria y estricto apego al derecho internacional, a la carta de la ONU y sobre la base de los principios constitucionales de nuestra política exterior", señaló el exrector de la UNAM.



"No, vamos a seguir en esa misma línea y trabajar en el consejo de seguridad nuestra iniciativa, junto con Francia, para la ayuda humanitaria que se necesita realmente, de manera yo diría que urgente, en muchas regiones del país", indicó.



Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el Gobierno de México asumió una postura neutral e incluso ha criticado los bloqueos que se han impuesto en contra de Rusia.



No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", respondió el mandatario ante la pregunta realizada por Sputnik en la conferencia matutina del 1 de marzo.