(VIDEO) EEUU desmiente posible reunión con el Gobierno venezolano en Trinidad y Tobago

03-05-22.-El subsecretario de Estado del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, desmintió que la Administración del presidente Joe Biden esté planificando una nueva reunión con el Gobierno de su homólogo Nicolás Maduro, como había asegurado el periódico The Economist y replicaron algunos medios venezolanos.Según un artículo publicado hace unos días, el encuentro estaría planificado para realizarse en Trinidad y Tobago, con el objetivo de evaluar un posible alivio de las sanciones petroleras, ante el conflicto entre Ucrania y Rusia.«No. No va a haber tal reunión. De momento no tenemos ninguna reunión planeada», dijo enfáticamente Nichols en entrevista con NTN24.El alto funcionario estadounidense reiteró que el interés de Estados Unidos es «promover un retorno a la mesa de diálogo en México. Es importantísimo para nosotros. Y también la liberación de los estadounidenses detenidos en Caracas».*Con información de Monitoreamos