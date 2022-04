Cuba insta a EEUU a que realice una Cumbre de las Américas con inclusión

Carlos Fernández de Cossío, director para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Credito: Cubadebate

30 de abril de 2022.- De querer Estados Unidos un encuentro para tratar los temas más relevantes de la región, la Cumbre de las Américas debe ser inclusiva, afirmó hoy viernes el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.



En entrevista al diario estadounidense The Hill, el viceministro señaló que el gobierno estadounidense, como anfitrión de la cita programada para junio en la ciudad de Los Ángeles, se siente con el privilegio de invitar solamente a quien quiere y aún así llamarla "Cumbre de las Américas", según reportó la agencia de noticias Prensa Latina.



"En realidad la Casa Blanca pretende hacer una cumbre de amigos que sean capaces de escuchar lo que dice Estados Unidos, aceptar la agenda de Estados Unidos y replicar lo que dice Estados Unidos", agregó Cossío.



Exhortó a Washington a no temer a dialogar, aún cuando el tema pueda parecer conflictivo o cuando otros puedan tener nociones o visiones diferentes a las suyas.



Subrayó que si la cumbre se convierte en un espectáculo de fotos para que la administración del presidente Joe Biden pueda debatir una agenda concebida en función de sus intereses y necesidades políticas internas, entonces el evento será un fracaso, un ejercicio estéril.



De hecho, consideró que los demócratas perderán en el estado de Florida en los próximos comicios pase lo que pase.



No deberían justificar sus fracasos políticos en el sureño estado norteamericano con Cuba, esa no es la causa por la que los demócratas fallan, aunque adopten con respecto a La Habana una estrategia hostil, manifestó el diplomático.



Comentó que la polarización actual en la sociedad y la política estadounidense influye en la política exterior de manera general y por tanto afecta los lazos con Cuba.



Cuba denunció esta semana en voz de su canciller Bruno Rodríguez, la exclusión de La Habana por Washington de los preparativos del foro y la presión ejercida sobre gobiernos de la región que se oponen a esa postura.



Durante un encuentro con la prensa nacional e internacional en La Habana, Rodríguez aseguró que obviar la presencia de la nación caribeña en esa reunión sería un grave retroceso histórico que iría en detrimento de los objetivos de concertación.



Rodríguez aseveró que la intención de excluir a la nación caribeña obedecería a una maniobra políticamente motivada, como parte del doble rasero vinculado a la situación interna y electoral de Estados Unidos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 186 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)