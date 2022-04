Parlamento de Canadá declara "genocidio" la invasión rusa a Ucrania

Trudeau, el pasado 15 de marzo antes de la intervención de Zelenski ante el Parlamento canadiensa. Credito: Afp

28-04-22.-El Parlamento de Canadá aprobó por unanimidad declarar la invasión rusa de Ucrania como un acto de genocidio. La propuesta aprobada este miércoles (27.04.2022) por la Cámara de los Comunes, que había sido presentada por la diputada Heather McPherson, del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NDP), expone los actos de asesinatos de civiles, violación, torturas y secuestro atribuidos a las fuerzas invasoras rusas y asegura que constituyen un genocidio. El legislativo ucraniano aprobó una resolución similar hace 10 días.



La moción aprobada en Canadá indica que los crímenes son cometidos "por las fuerzas armadas de la Federación Rusa, dirigidos por el presidente Vladimir Putin y otros en el Parlamento ruso". Las "atrocidades masivas" incluyen "instancias sistemáticas de matanza deliberada de civiles ucranianos y la profanación de cadáveres", tortura, violación y el "traslado forzoso de niños ucranianos a territorio ruso". Al aprobar la moción, la Cámara de los Comunes reconoció "que la Federación Rusa comete actos de genocidio contra el pueblo ucraniano", según el documento.



Canadá, que es uno de los principales aliados de las autoridades ucranianas desde la revolución de 2014 que derrocó al Gobierno prorruso de Viktor Yanukóvich, ha tomado medidas para facilitar la acogida de refugiados ucranianos, ha impuesto sanciones a Rusia y ha acelerado el envío de armas avanzadas a las fuerzas armadas ucranianas. Tras la aprobación de esta iniciativa no vinculante, que no obliga a ninguna medida al gobiern, pero que le insta a una mayor acción contra Rusia, McPherson criticó la lentitud en la aplicación de las sanciones a Rusia, pidió al ejecutivo del primer ministro Justin Trudeau medidas más contundentes contra Moscú y se mostró satisfecha del apoyo de todos los grupos políticos a su propuesta.



"Esta es una herramienta para instar a nuestro gobierno a hacer más, para decir que el conflicto en Ucrania no ha terminado, que el apoyo que hemos estado proporcionando no ha sido suficiente y tenemos que hacer más por el pueblo de Ucrania", dijo la legisladora. McPherson también abogó por un mayor apoyo económico a la Corte Penal Internacional para que cuente con los recursos necesarios para investigar el genocidio ruso en Ucrania.



La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Mélanie Joly, dijo además que su país buscaba ser el primero del G7 que expropiara activos rusos para sufragar compensaciones a Ucrania. "Estamos buscando la capacidad no sólo de decomisar, sino también de autorizar la confiscación de la propiedad de las personas y entidades sancionadas y permitirnos compensar a las víctimas (ucranianas) después", aseguró Joly.



*Con información de efe/afp