(VIDEO) Putin explica al Secretario General de la ONU por qué Donetsk y Lugansk tienen el derecho legítimo a declarar su independencia

Rusia no entiende las reclamaciones de ciertos países del mundo que exigen derechos exclusivos, afirmó este martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, tras su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, celebrada en Moscú.



"Creemos que la regla principal es la Carta de las Naciones Unidas otros documentos adoptados por dicha organización y no ciertos papeles escritos por alguien para sí mismo o para satisfacer sus propios intereses", dijo el mandatario ruso.



Hablando de la situación en Donbass, el presidente ruso recordó que, en los documentos de la Corte Internacional de Justicia de la ONU sobre la situación en Kosovo, se estipula que "al recurrir a su derecho de libre determinación, un territorio de un Estado no está obligado a solicitar permiso para declarar su independencia a las autoridades centrales del país".



"Esto se ha dicho en relación con Kosovo y así es la decisión de la Corte Internacional", recalcó. "Y esta decisión fue respaldada por todos", agregó Putin. El presidente ruso explicó que, si bien la ONU no reconoce Kosovo, sí "reconoció la esencia" de la situación.



Donbass "tiene el mismo derecho"



"Si es así, entonces las repúblicas de Donbass —la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk— tienen el mismo derecho a declarar su soberanía sin recurrir a las autoridades centrales de Ucrania, porque fue creado un precedente", subrayó.



De este modo, cuando las repúblicas se declararon independientes, Rusia también tuvo el derecho a reconocer su independencia, explicó el mandatario. "Así lo hicieron muchos Estados del mundo, incluidos nuestros oponentes en Occidente, en relación con Kosovo. Kosovo es reconocido por muchos países. Es un hecho", dijo. "Hemos hecho lo mismo en relación con las repúblicas de Donbass", reiteró Putin.



El presidente ruso recordó que Lugansk y Donetsk pidieron a Rusia ayuda contra el Estado que "está llevando a cabo operaciones militares contra ellos". "Teníamos el derecho a hacerlo en plena conformidad con el artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas", concluyó.