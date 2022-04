Liga Internacional Socialista: Llama a firmar la siguiente declaración sobre Ucrania

26 de abril de 2022.- Desde la Liga Internacional Socialista han emitido una declaración que reproducimos a continuación en relación a Ucrania. El llamado es a que todos y todas aquellas personas u organizaciones que se sientan identificados con el contenido firmen la presente declaración.

A continuación el contenido de la misma.

Declaración sobre Ucrania

La invasión rusa de Ucrania demuestra la verdadera barbarie del orden mundial capitalista imperialista y subraya la urgencia de luchar por una alternativa socialista que defienda los intereses de los trabajadores y los oprimidos.

A los socialistas y trabajadores militantes se les plantea la tarea conjunta de defender los derechos nacionales y democráticos del pueblo ucraniano y oponerse al aumento de las tensiones imperialistas y la amenaza de una guerra más amplia. Concretamente eso significa:

1. Oponerse a la invasión imperialista rusa de Ucrania y exigir la retirada de todas las tropas rusas.

2. Oponerse al avance de la alianza militar de la OTAN en el este europeo y a la acumulación masiva de armas en curso en todas las potencias capitalistas.

3. Apoyar la resistencia popular ucraniana y su derecho a defenderse de la brutal agresión rusa con todos los medios a su alcance. Solidaridad con las fuerzas anticapialistas que en Ucrania enfrentan la invasión desde una posición independiente del gobierno conservador y antiobrero de Zelensky.

4. Mostrar solidaridad con las heroicas fuerzas contra la guerra en Rusia. Rechazar que las criticas justas a la agresión imperialista se conviertan en sentimientos nacionalistas antirrusos y las sanciones económicas que perjudiquen al pueblo trabajador.

5. Impulsar la movilización contra la guerra a nivel mundial y la solidaridad entre la clase obrera rusa y ucraniana y a nivel internacional.

6. Rechazar las campañas mentirosas que presentan el conflicto como la disputa entre la "democracia y el autoritarismo" o entre "el progresismo y el nazismo". Y los llamados a la "unidad nacional" bajo el liderazgo de cualquiera de los imperialismos que compiten en Ucrania.

7. Apoyar la cancelación de la deuda externa de Ucrania de $ 113 mil millones.

8. Defender los derechos de los refugiados ucranianos y de todos los que huyen de la guerra, la pobreza y los ataques racistas.

13 de abril de 2022

Primeras firmas:

Organizaciones

Liga Socialista Ucraniana

Socialist Alternative de Australia

Tempest Collective de Estados Unidos

Movimiento Socialista de los Trabajadores en el FITU de Argentina

SEP de Turquía

The Struggle de Pakistán

Pakistan Trade Union Defense Campaign

Socialismo y Libertad de España

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica

Alternativa Socialista – PSOL de Brasil

Impulso Socialista de Colombia

Alternativa Anticapitalista de Nicaragua

Revolutionary Socialist League de Kenia

Movimiento Anticapitalista de Chile

Rumbo Socialista de Uruguay

Movimiento Anticapitalista de Peru

Alternativa Socialista de Peru

Alternativa Socialista de Paraguay

Marea Socialista de Venezuela

Frente de Trabajadores por el Socialismo de Argentina

Luta Socialista-PSOL de Brasil

Corriente Sindical Unidos Pra Lutar de Brasil

Colectivo Feminista Marielle Vive de Brasil

Grupo de Trabajadores Socialistas – GTS de Colombia

Alemania

Alex Fuentes, dirigente de Socialistisk Politik.

Argentina

Alejandro Bodart, Diputado (mc) del MST en el FITU, dirigente de la LIS; Cele Fierro, referente nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad; Luciana Echevarría, diputada de Córdoba, MST en el Frente de Izquierda Unidad; Guillermo Pacagnini, Secretario General de CICOP y diputado electo MST en el FIT-U, por Buenos Aires; Vilma Ripoll, diputada nacional electa MST en el FIT-U; Cesar Latorre, Mesa Nacional del Sindicalismo Combativo, delegado General Hospital Italiano; Vanesa Gagliardi, legisladora electa MST en el FIT-U, CABA; Andrea Ramírez, referente de la Asociación de Licenciadxs en Enfermería; Carolina Cáceres, legisladora electa MST en el FIT-U, CABA; Sergio García, director de "Periodismo de Izquierda"; Mariano Rosa, coordinador de la Red Ecosocialista; Priscila Ottón, concejal electa por Neuquén, MST en el FIT-U; Juan Bari concejal electo por Neuquén, MST en el FIT-U; Gastón Vacchiani, Secretario General Unión de Trabajadores de Salud, Córdoba; Ana Paredes Ladman, concejal electa en La Matanza, MST en el FIT-U; Susana Verón, concejal electa en Merlo, MST en el FIT-U; Pablo Lopardo, concejal electo en Moreno, MST en el FIT-U; Valeria Bibiano, concejal electa en José C Paz, MST en el FIT-U; Betina Rivero, concejal de Palpalá, Jujuy, MST en el FIT-U; Facundo Fernández, directivo ANSAFE Rosario; Andrea Lanzette, directiva CTA Lanús; Pablo Vasco, CADHU, centro de abogados por los derechos humanos; Mónica Sulle, referente del Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive"; Ingrid Urrutia, Secretaria General ATE INCAA; Héctor Mora. Comisión Interna Bed Time Pacheco Ignacio «Nacho» Serrano, Metalsa sector RPU, Trabajadores Metalsa en Lucha; Diego Hernán Gonet, delegado ATE Hospital Mercante, José C. Paz; Marcela Etchichury, Directora teatral; Orlando Restiv, Presidente de CICOP Htal. Belgrano; Antonio Celico, director teatral.

Brasil

Rogerio Gomes Moreira Roger; Eliane de Fátima Zacarias Delfiol; Roberto Furlani, Alternativa Socialista-PSOL; Luzimar Dos Santos; Alberto Farías, Grupo de acción socialista; Eric Koga, geógrafo.

Chile

Camilo Parada Ortiz, dirigente de Movimiento Anticapitalista; Joaquín Araneda, dirigente de Movimiento Anticapitalista.

Colombia

Juan de la Cruz Sánchez Ramírez, Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Nacional de Colombia.

Costa Rica

Adrián Jaén España, sociólogo, docente, investigador, doctorando del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, integrante del Comité Ejecutivo Bloque de Vivienda; Socorro Trejos, Comité Ejecutivo Bloque de Vivienda, Comité Monte Alto Alajuelita; José María Lechado, Comité Ejecutivo Bloque de Vivienda, Comité Monte Alto Alajuelita; Maria de Los Ángeles Téllez, Comité Monte Alto Alajuelita; Franklin Quesada Campos, integrante Junta Directiva Central General de Trabajadores (CGT); Grace Serrano, ex dirigente nacional del Movimiento de la Reforma Agraria (MRA), Guanacaste y del Movimiento de Acción Popular (MAPU), actual Coordinadora de la Asociación Nacional de Lucha por Vivienda Digna (ANALUVID); Victor Solano veterano luchador sindical, pensionado, ex dirigente nacional de la Unión Nacional de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), miembro Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social (FRENASS); Miguel Barrios, ex militante del Partido Vanguardia Popular (Comunista), del Partido de los Trabajadores (PT), ex obrero de la construcción; David Morera Herrera, sociólogo, escritor, profesor de la Universidad Nacional Escuela de Planificación y Promoción Social y afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN); Vivian González Vargas, educadora; Turrialba, Zona Atlántica; Carlos Cortés, ex integrante del Foro Emaús, Caribe, residente comunidad de Upala; Patricia Ramos Con, abogada feminista socialista, integrante Equipo de Equidad de Genero, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago; Rafael Ramos Morera, estudiante de Secundaria del Instituto Franco Costarricense, delegado estudiantil de undécimo nivel; Laura Morera Largaespada, comunicadora y traductora.

Estados Unidos

Phil Gasper, Professor Emeritus, Notre Dame de Namur University.

Kenia

Ezra Otieno, Comité Central de la Liga Socialista Revolucionaria; Riguru Wanjiro, dirigente de la Ecological Justice League; Paul Victor, secretario de organización de la Revolutionary Socialist League; Comrade Ochievara, Comité Central de la Revolutionary Socialist League ; James Otieno, Revolutionary Socialist League; Marylyne Kenguru, Socialist and workers movement.

Pakistán

Nadeem Pasha, dirigente regional de Multan de la Pakistan Trade Union Defense Campaign.

Perú

Flor Nolasco Pantoja, Dirigente del Movimiento Anticapitalista.

Venezuela

Héctor Navarro Diaz, Universidad Central de Venezuela; Jean Mendoza, Dirigente de Masisa; Gonzalo Gómez, dirigente de Marea Socialista.

Turquía

V. U. Arslan, Comité Central del SEP

Siguen las firmas…

Firma la declaración en el siguiente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKhE6MrKGJYR_keuC_QYXUbFezLJzuvSBIjJtdhbWqPdrXw/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqKhE6MrKGJYR_keuC_QYXUbFezLJzuvSBIjJtdhbWqPdrXw/viewform

