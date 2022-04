Ucrania acusa Rusia de preparar falsos referéndum en territorios ocupados para crear "repúblicas populares" como en Donetsk y Lugansk

Credito: Web

22-04-22.-El presidente ucraniano Volodimir Zelenski acusó este jueves (21.04.2022) a Rusia de preparar la organización de un falso referéndum de independencia en las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia, que están bajo su control.



En un mensaje de video el jueves por la noche, Zelenski pidió a los habitantes de esas zonas no ofrecer ningún dato personal, como por ejemplo número de pasaporte, que les reclamen las fuerzas rusas.



"No es solo para establecer un censo (...) No es para daros ayuda humanitaria de cualquier tipo. Es para falsificar un supuesto referéndum sobre vuestra tierra, si la orden de organizar esta parodia llega de Moscú", advirtió Zelenski.



Ucrania ya había acusado a principios de marzo a Rusia de querer escenificar en Jersón un "referéndum" a imagen del celebrado en 2014 para sellar la anexión de la península de Crimea, considerado ilegal por Kiev y los países occidentales.



"Repúblicas populares"

En el este de Ucrania, los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk proclamaron su independencia como "repúblicas populares" tras unos referéndums también considerados nulos y no reconocidos por la comunidad internacional.



"No habrá una república popular de Jersón. Si alguien quiere una nueva anexión, sanciones más potentes afectarán Rusia", amenazó el presidente ucraniano.



Jersón, a orillas del mar Negro y del río Dniéper, fue la primera gran ciudad tomada por las fuerzas rusas tras su invasión lanzada el 24 de febrero.



Algo más al noreste, el ejército ruso controla también un amplio sector alrededor de Zaporiyia, aunque esta ciudad sigue bajo control ucraniano.



*Con información de afp, Euromaidan Press