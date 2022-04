Jóvenes palestinos combaten contra Israel sin pasar por las facciones tradicionales

Un niño palestino lleva una camiseta con el dibujo de un fusil M16, en un mercado de la ciudad de Ramala, en Cisjordania Credito: Afp

21-04-22.-Los recientes ataques cometidos por palestinos en Israel reflejan un cambio en este "combate": antes los organizaban las facciones armadas, ahora son obra de jóvenes aislados, cuyas frustraciones pesan más que la ideología, según analistas.



En un mercado del centro de Ramala en Cisjordania ocupada, una camiseta con una imagen de un fusil M-16 hace furor. En su tienda, Ahmed Abu Hamza, de 40 años, dice haber vendido 12.000 ejemplares de esta prenda la semana pasada.



"La demanda es aterradora", explica a la AFP, relacionando la popularidad de esta camiseta con la violencia que va en aumento en Israel y Cisjordania.



Es con un M-16 que un palestino procedente del norte de Cisjordania mató a finales de marzo a cinco personas en la ciudad israelí de Bnei Brak, en las afueras de Tel Aviv.



Es también un arma que circula en la ciudad palestina de Yenín, en el norte de Cisjordania, donde se concentran las operaciones militares israelíes en represalia a cuatro ataques que costaron la vida a 14 personas en Israel estas últimas semanas.



Salvo dos ataques antiisraelíes inspirados o reivindicados por la organización yihadista Estado Islámico (EI), los otros fueron perpetrados por palestinos aislados, sin una afiliación a una de las facciones armadas palestinas.



Según los analistas, esto marca una verdadera evolución, debido en parte a las dificultades económicas y sociales de los palestinos que, tienen además que hacer frente a la colonización en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, donde viven más de 475.000 colonos, una progresión de alrededor del 50% en una década.



"Actualmente hay una generación posfacciones que toma la iniciativa", señala Jihad Harb, analista político palestino.



"Las facciones ya no son modelos revolucionarios y las operaciones (antiisraelíes) realizadas hoy en día están motivadas por la venganza: por un padre, un hermano, un amigo o cualquier palestino asesinado" por Israel, afirma.



A partir de octubre de 2015 y durante meses, muchos ataques antiisraelíes ya fueron cometidos por jóvenes palestinos aislados, sin vínculo con una de las tres principales facciones armadas.



- "Cansados de las ideologías" -



Las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa --brazo armado del partido laico Fatah del presidente Mahoud Abas--, el Hamás y la Yihadi Islámica --que habían reivindicado ataques en los años 1990 y a principio de los 2000-- siguen activos en muchos sectores de Cisjordania y, para estos dos últimos movimientos islamistas, también en la Franja de Gaza.



Pero "hoy el estilo ha cambiado, está claro que predomina el individualismo", apunta Bader Al-Araj, profesor de Sociología en la Universidad de Bir Zeit, cerca de Ramala.



Estos "lobos solitarios", a menudo jóvenes, se ven arrastrados por las "condiciones sociales, la falta de esperanza, una frustración, a veces por motivos religiosos que hacen que (los ataques) aumenten durante el mes del Ramadán", que empezó a principios de abril, añade.



"Es verdad que las operaciones (antiisraelíes) son llevadas a cabo por individuos", afirma un alto responsable de seguridad palestino, bajo anonimato, que añade que "los partidos intentan explotar estas operaciones para su propio interés".



Las facciones armadas no reivindicaron los recientes ataques en Israel pero si congratularon a los atacantes, calificados de "mártires".



Para Israel, esto representa un desafío diferente, señala Michaël Milshtein, antaño a cargo de los temas palestinos para el servicio de inteligencia militar israelí.



Estos jóvenes palestinos salen de un "marco organizativo" y "quieren expresar e impulsar los esfuerzos individuales mediante estos ataques", asegura Milshtein, actualmente investigador en el centro Moshé Dayan, vinculado a la Universidad de Tel Aviv.



"Están cansados del baile lento, de las ideologías y de la alta política", dice a la AFP.



"Respecto a las instituciones o las células organizadas, es muy difícil de desenmascarar sus intenciones", añade. Para gestionar el problema, es necesario mejorar "la situación de la joven generación en Cisjordania".



Según él, aunque los motivos de las agresiones no son exclusivamente sociales o económicos, "mejorando esta situación, se limitará quizás los móviles y el número de jóvenes palestinos que quieren promover estos ataques".

