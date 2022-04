(VIDEOS) Nicaragua: Fuerte sismo de magnitud 6.8 sacudió la costa occidental

Un sismo de 6.8 grados de magnitud se registró este jueves en Nicaragua ubicado a aproximadamente 70 kilómetros frente a la localidad de Pochomil, en la costa del Pacífico de esta nación de la nación centroamericana.



El sismo se produjo a la 1:42 am (07:42 GMT) a una profundidad de 25,3 kilómetros, con el epicentro situado a unas 38 millas de la costa, según los datos del USGS.





La vicepresidenta Rosario Murillo ofreció una comunicación telefónica a medios locales y detalló que el temblor se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros y fue perceptible en todo el país."Un sismo muy fuerte, 6.8 dicen las páginas internacionales, 10 de profundidad y 70 kilómetros de las costas de Pochomil. No hay otro reporte, hay una alerta de tsunami, pero no se considera que vaya a darse ese tipo de evento", aseveró.La alta funcionaria del Gobierno detalló que se encuentran monitoreando para tener certeza de dónde se sintió y si ocurrió algún percance, al tiempo que agregó que no tenían información sobre réplicas."Cualquier información que recibamos inmediatamente la vamos a transmitir. Como siempre lo más importante es cuidarnos, cuidar a nuestras familias, despejar las entradas y salidas, ponernos en lugar seguro y estar pendientes de la información", acotó Murillo.En su comunicación la vicepresidenta llamó al pueblo nicaragüense a la calma como la mejor forma de enfrentar estos momentos que pueden tornarse desesperados.Con información de Telesur.