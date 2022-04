EEUU y Ucrania abandonan reunión durante discurso de Rusia

20 de Abril - La secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron una reunión del Grupo de los 20 el miércoles cuando el representante de Rusia comenzó a hablar.



La estadounidense Janet Yellen y el ucraniano Serhiy Marchenko no fueron los únicos en abandonar la sala. También lo hicieron varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales, según un funcionario familiarizado con las reuniones, que habló bajo condición de anonimato debido a que el acto no era público.



Según el entrevistado, algunos ministros y directores de bancos centrales que asistieron a la reunión apagaron sus cámaras cuando habló el representante de Rusia.



Este incidente se produce en medio de las reuniones de primavera entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocadas anualmente para abordar los problemas mundiales más apremiantes.



Las consecuencias brutales de la guerra de Rusia contra Ucrania han pasado a primer plano, y funcionarios del Tesoro dijeron a principios de esta semana que Yellen trataría de evitar el contacto con funcionarios rusos que planean asistir virtualmente a algunos eventos del Grupo de los 20.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha manifestado que Rusia no debería seguir siendo miembro del G-20, un organismo internacional integrado por las mayores economías del mundo que promueve la cooperación económica entre países.