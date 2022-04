"No solo es un conflicto armado, es una guerra mediática": Embajada de Rusia en México sobre Ucrania

El embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, aseveró que dicha nación es un país independiente en donde, dijo, no han proliferado las ideas que tienden a la rusofobia.



"No solo es el conflicto armado, hay una tremenda guerra mediática. Hay muchas acusaciones falsas contra Rusia, contra mi Gobierno (...) Muchos medios sacan la información de las agencias occidentales, pero gracias a dios no solo esta información llega a los mexicanos", dijo Koronelli al asegurar que en el conflicto entre Rusia y Ucrania el manejo de la información ocupa un papel fundamental.



En entrevista con el medio mexicano La Octava, Koronelli aseveró que a diferencia de otros países, en México son contados los casos de actitudes que tienden a la rusofobia y aseguró que el pueblo mexicano es un buen receptor de la información que se genera desde Rusia.



"Acá no la sentimos [la rusofobia]. De verdad, mantenemos muy buenas relaciones con nuestros colegas mexicanos", sentenció el representante ruso.



Koronelli recordó que para Rusia, México representa el segundo país con más lazos comerciales y, dijo, estos vínculos han ido avanzando en varios terrenos que van desde lo político hasta lo cultural.



De acuerdo con La Octava, el medio buscó también hablar con la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, quien, de acuerdo con el conductor y periodista Rubén Luengas, canceló de último minuto su participación en el programa.



En la entrevista, el representante ruso reiteró que la actitud de Dramaretska no corresponde a los principios de las relaciones bilaterales. "Creo que algunas declaraciones suyas son muy poco diplomáticas", señaló Koronelli.



En cuanto al posicionamiento neutral de México en el conflicto, el embajador ruso señaló que el país latinoamericano es un gran país "que nunca va a contestar a la orden del tío Sam [EEUU]", pues tiene su propia visión del mundo.