Biden rechaza propuesta de senado de enviar tropas a Ucrania

Joe Biden Credito: Archivo

19 de abril de 2022.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha rechazado la propuesta de su compañero de partido, el senador estadounidense Chris Coons, de enviar tropas a Ucrania, anunció el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa llevada a cabo este lunes.



"Diría, en primer lugar, que el senador Coons es un amigo cercano del presidente Biden y de la administración de EEUU. y que discrepamos respetuosamente de su propuesta", dijo esta vocera estadounidense.



Psaki, se refirió a las declaraciones de Coons (demócrata del estado de Delaware), quien, se había pronunciado antes a favor que el Gobierno estadounidense considerará el envío de tropas militares estadounidenses a Ucrania.



"El presidente Biden todavía no tiene previsto enviar tropas (a Ucrania) para hacer la guerra a Rusia", subrayó Psaki, según reseñó la agencia noticias TASS.



Asimismo, el mandatario norteamericano manifestó que el envío de tropas: "No considera que sea de interés de la seguridad nacional, de los intereses del pueblo estadounidense" reportaron TASS en su nota de prensa.



Según el portavoz, la administración estadounidense se está concentrando en transferir una "cantidad histórica" ​​de ayuda militar a Kiev, proporcionándole también asistencia económica; lo que fortalece su posición en la mesa de negociaciones.



Psaki informó que la gestión de Biden plantea implementar nuevas sanciones para afectar a la economía de la Federación Rusa "En paralelo, estamos formando un paquete histórico de sanciones económicas, que tiene un efecto devastador en la economía rusa".



Agregó que, este es el "enfoque estratégico" de la administración estadounidense. “Por supuesto, apoyamos a los ucranianos de todas las maneras, pero el presidente no va a hacer la guerra con Rusia”, concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 181 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)