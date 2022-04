Argentina restablecerá plenamente relaciones diplomáticas con Venezuela

Alberto Fernández, presidente de Argentina. Credito: Archivo

18-04-22.- El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este lunes que su gobierno quiere restablecer por completo las relaciones diplomáticas con Venezuela en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



"Nosotros pensamos también que ha llegado el momento de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente y, como primer paso, la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela", dijo Fernández en una rueda de prensa desde Casa Rosada, sede del gobierno de Argentina.



Acompañado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un fuerte crítico de Caracas, Fernández llamó a "todos los países" de América Latina a reconsiderar y reevaluar sus relaciones con Venezuela, sobre todo porque el país caribeño ha superado "muchos" problemas de la mano de organismos internacionales.



"Venezuela ha pasado un tiempo difícil. La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tomó cartas en el asunto, intervino, ayudó, trabajó junto al gobierno venezolano, muchos de esos problemas se han ido disipando con el tiempo", señaló el mandatario argentino.



En ese sentido, Fernández considera que es un "momento de ayudar" a los venezolanos para que a través del diálogo el país y la sociedad puedan restablecer plenamente "su normal funcionamiento". "La verdad es que no lo vamos a lograr si la dejamos sola, sin embajadores y sin nuestra atención", declaró el presidente.



"Tenemos que lograr que Venezuela vuelva a funcionar normalmente, que inclusive los venezolanos que han emigrado de Venezuela puedan volver a disfrutar de su patria, nada es más ingrato que verse en la obligación de dejar su tierra tratando de buscar un futuro en otras tierras", añadió Fernández, quien cumplió los primeros 100 días en la presidencia témpore de la CELAC.



Lasso, por su parte, afirmó: "Con relación al caso particular de Venezuela, es un tema que nosotros vamos a analizar, vamos a considerar, no estamos listos para tomar todavía una decisión, pero vemos con muy buenos ojos el llamado del presidente Fernández".



Desde que llegó al poder, Fernández ha fomentado un acercamiento y cooperación con el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países provocada por la administración del expresidente Mauricio Macri.