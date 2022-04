(VIDEO) México: Oposición frenó reforma eléctrica impulsada por el gobierno de López Obrador

La Cámara de Diputados de México desechó anoche el dictamen de reforma eléctrica al no haber alcanzado la mayoría calificada, pues registró 275 votos a favor, de Morena, PT y PVEM, y 223 de los partidos opositores PAN, PRI, PRD y MC.

En previsión al resultado de la votación, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó que hoy sesione el pleno para votar la iniciativa presidencial de reforma a la ley minera que otorga al Estado la explotación del litio, para lo que se le dispensarían los trámites procesales.La propuesta fue publicada anoche en la Gaceta Parlamentaria, pero la Mesa Directiva anunciará su recepción hasta hoy, a fin de que no sea turnada a comisiones y este mismo lunes se lleve directamente a discusión y aprobación en el pleno.Ignacio Mier, coordinador de Morena, explicó que la electricidad está blindada con la resolución de la Corte a la controversia que presentaron senadores de oposición. Sin embargo, el litio, parte angular de la transición energética, tiene que ser reservada para el Estado.La coalición opositora Va por México celebró los resultados cantando el Himno Nacional con la mano derecha en alto haciendo la señal de la V de la victoria.La discusión del dictamen de la reforma eléctrica concitó la presencia de los 499 legisladores que tiene actualmente la Cámara, pues la diputada del PRD Laura Fernández Piña pidió licencia para contender por la gubernatura de Quintana Roo y no tiene suplente, dado que quien ocupaba esa posición también estaba en las listas de candidatos de mayoría relativa y ganó.Al final del debate, sufragaron 498 legisladores. La morenista María Guadalupe Chavira no emitió su voto, mientras Rocío Gamiño se sumó a la oposición pese a ser parte del PVEM, fuerza política aliada del gobierno. Otro diputado del Verde que de última hora se cambió al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano también rechazó la iniciativa, la cual requería 332 sufragios a favor para ser aprobada (faltaron 57).

Como pocas veces, la reforma captó el interés de los ciudadanos. Más de 47 mil personas siguieron el desarrollo de la sesión a través de la plataforma de YouTube.Durante el debate, el bloque mayoritario y la oposición se acusaron de traición a la patria. Morena y aliados apuntaron que el rechazo a la propuesta por parte de sus adversarios obedecía a que estaban defendiendo los intereses de empresas trasnacionales. Sus señalamientos estuvieron acompañados de la consigna “la patria se defiende, la patria no se vende”, así como de pancartas en las que de antemano reprocharon el sufragio en contra. “No votar por la reforma eléctrica es ir en contra del pueblo de México”.