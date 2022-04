Grecia confirma que no seguirá enviando ayuda militar a Ucrania

Grecia ha decidido no enviar más equipos militares a Ucrania para no mermar sus propias capacidades defensivas, sobre todo en las islas. “No debilitaremos la defensa del territorio griego por ayudar a Ucrania en materia de defensa”, declaró este miércoles el ministro de Defensa griego, Nikolaos Panagiotopoulos, durante un debate parlamentario.



“Los equipos de defensa que enviamos a Ucrania […] procedían de nuestras reservas. No hay forma de que podamos debilitar ninguna parte de nuestra defensa, especialmente en las islas, para tomar un equipo militar de ahí y enviarlo a Ucrania”, aclaró Panagiotopoulos.



«No hay nada nuevo en esta dirección de lo que se ha hecho hasta ahora. No se está discutiendo nada de eso», dijo el portavoz del Gobierno de Grecia, Oikonomou, citado por TASS.



«Se sabe qué equipo de defensa se envió junto con la ayuda humanitaria a Ucrania. Nada de lo que se ha enviado debilita las necesidades y las capacidades de defensa de nuestro país», añadió.



El Ministerio de Defensa Nacional griego había informado a finales de febrero sobre el envío de ayuda humanitaria y equipo militar a Polonia para Ucrania en aviones de transporte militar C-130.



El ministro de Defensa Nacional griego, Nikos Panagiotopoulos, dijo a los legisladores griegos el 13 de abril que Grecia ya no planea enviar equipo militar a Ucrania.



Una encuesta realizada por MEGA TV refleja que un 66 % de los griegos está en contra del envío de equipos militares a Ucrania, mientras que un 29 % de la población apoya la decisión del Gobierno. Entretanto, la mayoría un 70 % apoya a Ucrania, si bien se expresa en contra de que Atenas se involucre en el conflicto armado.



Con información de Últimas Noticias / Agencias.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 415 veces.