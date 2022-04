Condenan a ruso por espionaje en Alemania

13 de Abril - Un tribunal alemán condenó el miércoles a un ruso por espionaje y le impuso una pena suspendida durante un año, en un caso en el que se le acusó de pasar información a la inteligencia rusa sobre cohetes europeos.



El acusado, que de acuerdo con las reglas de privacidad alemanas sólo ha sido identificado como Ilnur N., trabajó como asistente de investigación para un profesor de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Augsburgo hasta que fue arrestado en junio.



El tribunal estatal de Múnich determinó que él había aceptado que estaba haciendo investigaciones para una agencia de inteligencia rusa, informó la agencia de noticias alemana dpa.



Los fiscales han dicho que el ruso se reunía regularmente con un encargado del servicio de inteligencia exterior SVR y le transmitía información sobre productos de investigación aeroespacial, en particular las diversas etapas de desarrollo de la nave espacial Ariane. Presuntamente, recibió un total de 2.500 euros (2.700 dólares) en efectivo.



Cuando se abrió su juicio en febrero, el hombre de 30 años negó a la corte que fuera un agente. Aseguró que sólo le había dado información de acceso público a un empleado del consulado ruso en Múnich, pero que no sabía nada de las actividades del hombre con la inteligencia rusa.



Agregó que no hubiera podido imaginar que la inteligencia rusa estuviera interesada en material que, en cualquier caso, estaba disponible públicamente.