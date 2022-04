Ucrania rechazó plan de visita del Presidente alemán. "No es bienvenido a Kiev, por ahora"

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier Credito: Web

12-04-22.-El viaje previsto incluía a los presidentes de Polonia y de los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). "Estaba preparado pero, al parecer, y me hago cargo de ello, no era lo que deseaba Kiev", afirmó Steinmeier durante un desplazamiento a Varsovia (Polonia).



Esta visita buscaba "enviar un mensaje fuerte de solidaridad común europea con Ucrania", se lamentó.



El diario Bild fue el primero que sacó a la luz este plan fracasado, citando a un diplomático ucraniano que atacó con dureza al presidente socialdemócrata (SPD): "Aquí todos conocemos las estrechas relaciones de Steinmeier con Rusia... No es bienvenido a Kiev, por ahora. Veremos si esto cambia".



Apoyar gasoducto entre Rusia y Alemania fue un "error"



Steinmeier, que fue en dos ocasiones ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Angela Merkel, fue fuertemente criticado durante las últimas semanas por su supuesta falta de firmeza frente a Rusia, unas acusaciones que también pesan sobre la excanciller conservadora.



Incluso reconoció a principios de abril haber cometido un "error" al apoyar la construcción del gasoducto entre Rusia y Alemania, Nord Stream 2, que habría doblado la capacidad de abastecimiento de gas ruso, y que Berlín suspendió en febrero.



El actual canciller Olaf Scholz también está bajo la presión de sus aliados de coalición, los ecologistas, que le piden mayor compromiso con Ucrania, sobre todo enviando armas pesadas.



*Con información de afp, bild