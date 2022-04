Putin: "No cabe duda de que se lograrán los objetivos y las tareas de la operación en Ucrania"

El presidente ruso recalcó que era imposible evitar una confrontación con las fuerzas antirrusas nacidas en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó este martes que Moscú no duda que se consigan todos los objetivos de la operación militar rusa en Ucrania.



"Los objetivos son muy claros y nobles. El objetivo principal es ayudar a la gente en Donbass", señaló el mandatario ruso en su discurso durante la visita al cosmódromo Vostochny, en la región rusa de Amur, con motivo del Día de la Cosmonáutica. "Por desgracia, las autoridades de Kiev, empujadas por Occidente, se negaron a cumplir los Acuerdos de Minsk destinados a resolver los problemas de Donbass por vía pacífica. Era imposible seguir aguantando este genocidio", agregó.



El presidente ruso recalcó que era imposible evitar una confrontación con las fuerzas antirrusas nacidas en Ucrania. "[Las fuerzas antirrusas] empezaron a convertir a Ucrania en un trampolín contra Rusia, empezaron a criar las semillas del nacionalismo y el neonazismo que estaban allí desde hace tiempo", afirmó Putin, indicando que en Ucrania deliberadamente se avivaban los sentimientos antirrusos.



"Era imposible evitar una confrontación con estas fuerzas, simplemente estaban buscando el momento para su ataque", agregó.



En este contexto, el presidente ruso destacó que las Fuerzas Armadas de Rusia actúan según lo previsto y demuestran su valentía en el combate. "Hoy nuestros oficiales participan en la operación especial militar en Donbass, en Ucrania. Brindan ayuda a las Repúblicas en Donbass. Actúan valientemente, competentemente, con eficacia y con resultados, emplean los tipos de armamentos más modernos, con características únicas que no tienen análogos", expresó Putin.



"Es imposible aislar a un país tan grande como Rusia"



Paralelamente, el mandatario ruso subrayó que, pese a las sanciones impuestas a Rusia por Occidente, el país "no tiene la intención de aislarse" del mundo. "En el mundo actual ni siquiera es posible aislar a nadie, y aún menos a un país tan grande como Rusia. Así que seguiremos trabajando con aquellos socios que quieren cooperar", subrayó.



Al mismo tiempo, señaló que Rusia planea desarrollar su propia industria y diversificar su economía. "Desarrollaremos nuestras propias competencias, [trabajaremos en] lo que antes podíamos comprar libremente con los petrodólares y el gas", dijo Putin.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 399 veces.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/426728-putin-fuerzas-rusas-actuar-valientemente-ucrania)