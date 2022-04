(VIDEO) Francia: Macron y Le Pen, van por la segunda vuelta presidencial el 24 de abril

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabeza la primera vuelta de las elecciones de este domingo, de acuerdo con los primeros sondeos divulgados tras las votaciones. En segundo lugar se ubica la ultraderechista Marine Le Pen.



Macron, presidente saliente, habría obtenido entre el 28,1 y el 29 % de los votos, mientras que Le Pen habría logrado entre un 23,3 y un 24,2 %, indican las proyecciones de cuatro empresas demoscópicas.



El candidato a la reelección mejora los resultados logrados hace cinco años, cuando en la primera vuelta consiguió el 24,01 de los sufragios, pero también Le Pen lograría mejores resultados que en 2017, cuando tuvo el 21,30 %.



El próximo balotaje entre el centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se realizará el 24 de abril.



Seguidamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el respaldo de los candidatos socialista, comunista, verde y conservador mientras que la candidata de extrema derecha Marine Le Pen sooo cuenta con el respaldo de su retador de extrema derecha, Éric Zemmour.



El izquierdista, Jean-Luc Mélenchon, que quedó tercero en la primera vuelta de la elección presidencial, llamó este domingo a «no votar» por la ultraderechista Marine Le Pen en el balotaje del 24 de abril, donde enfrentará al mandatario centrista Emmanuel Macron.



«¡No hay que dar ni un solo voto a Le Pen!», dijo Mélenchon a sus simpatizantes.



“Para que Francia no caiga en el odio de todos contra todos, les pido solemnemente que voten el 24 de abril contra la ultraderecha de Marine Le Pen”, dijo Hidalgo.



El mandatario centrista Emmanuel Macron, alertó que «nada está decidido» y que el balotaje del 24 de abril contra su rival ultraderechista Marine Le Pen será un momento «decisivo» para Francia y Europa.



«El debate que tendremos durante 15 días será decisivo para nuestro país y para Europa», dijo a sus simpatizantes Macron, quien elogió la «claridad» de los candidatos derrotados que llamaron a votar contra la extrema derecha y se dijo dispuesto a «inventar algo nuevo» para reunir a los electores.



«Invito a nuestros conciudadanos a que se unan a nosotros, algunos lo harán para obstaculizar a la extrema derecha, aunque no compartan mis proyectos (…) Quiero agradecer a todos los candidatos que estuvieron en esta primera vuelta», indicó Macron.



Al mismo tiempo, el candidato socialdemócrata aseveró que Francia necesita un proyecto político que una y no discrimine a nadie.



«Este momento es decisivo para el futuro de la nación, nada deberá ser como antes, por eso deseo dar la mano a todos que deseen trabajar por Francia, estoy dispuesto para trabajar en algo nuevo para reunir todas las convicciones diversas», acotó.



La candidata socialista Anne Hidalgo, que sumó el 1,7 por ciento de las preferencias, llamó a votar por Macron. El mismo camino llamaron a tomar Jadot y el comunista Fabien Roussel (2,4 por ciento). Pécresse, por su parte, dijo que en el balotaje apoyará a Macron porque Le Pen llevaría al país "a la discordia, la impotencia y la quiebra", pero evitó llamar a sus simpatizantes a seguir su ejemplo.

Con información de agencias.