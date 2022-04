(VIDEO) Puerto Rico: Gobernador promete reemplazar sistema eléctrico" tras apagón que afectó a la isla

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se comprometió a "reemplazar el sistema eléctrico" de la isla, tras el fuerte apagón registrado hace dos días, que mantiene bajo las sombras al país caribeño.



A través de su cuenta en la red social Twitter, Pierluisi informó que se mantiene en contacto con el equipo que trabaja en la regularización del servicio. "Conversé nuevamente con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Josué Colón y el CEO de la empresa LUMA Energy, Wayne Stensby y me aseguran que durante el día de hoy (viernes) la mayoría de los clientes van a tener servicio. He insistido en agilidad en el restablecimiento del servicio eléctrico".



"Hay unas plantas que están en proceso de subir y esto se espera que ocurra hoy. Es inaceptable este tipo de averías en nuestro sistema y no voy a descansar hasta que logremos la meta de modernizar y reemplazar nuestro sistema eléctrico viejo y obsoleto", añadió el gobernador de la isla.



De acuerdo con agencias internacionales, la caída del servicio fue provocada por una falla en un interruptor antiguo de la central eléctrica Costa Sur que debía haber sido reemplazado hace al menos diez años.



Cabe recordar que, el sistema eléctrico de Puerto Rico está en estado de vulnerabilidad tras el paso del huracán María en 2017.



Esto, ha promovido el uso de generadores para mitigar los cortes de luz, refieren diferentes agencias.



Hasta los momentos, 660.000 de 1,4 millones de habitantes cuentan con servicio eléctrico.



La situación en la isla obligó a las escuelas y universidades a cancelar las actividad, y los servicios de las agencias estatales están trabajando - tras la convocatoria de este viernes - solo con personal esencial.





Con información de AVN.