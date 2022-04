Biden pide reunir pruebas para juzgar a Vladimir Putin como "criminal de guerra"

Joe Biden, presidente de EEUU Credito: Web

04-04-22.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes (04.04.2022) que su homólogo ruso, Vladimir Putin, debería ser juzgado por crímenes de guerra debido a la posible masacre cometida por tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha. "Tenemos que conseguir todos los detalles para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra", dijo Biden en declaraciones a la prensa al llegar a la Casa Blanca desde el estado de Delaware.



"Este tipo es brutal y lo que está ocurriendo en Bucha es indignante", añadió en referencia a Putin, a quien calificó de nuevo como "criminal de guerra" y del que dijo que "debería rendir cuentas" por lo sucedido. Preguntado por si considera un genocidio lo ocurrido en Bucha, Biden dijo que para él se trata de un "crimen de guerra", que demuestra que él tenía razón cuando a mediados de marzo calificó por primera vez a Putin de "criminal de guerra" por su invasión de Ucrania.



"Recordarán que me criticaron por llamar criminal de guerra a Putin. Lo cierto es que todos ustedes han visto lo que ha pasado en Bucha. Eso lo justifica, él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información", subrayó. Añadió que seguirá "añadiendo sanciones" a Rusia, tal y como ha prometido hacer también la Unión Europea (UE), tras las "atrocidades" perpetradas por las fuerzas armadas rusas en varias ciudades ucranianas de las que se han retirado.



La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, anunció que su país buscará la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en respuesta especialmente "a las imágenes de Bucha". "No podemos permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que estimamos que siga participando" en el Consejo, añadió. "Las imágenes de Bucha y la devastación a lo ancho de Ucrania requieren que hagamos coincidir nuestras palabras con nuestras acciones", pidió a través de Twitter.



En un mensaje a través de las redes sociales, la embajadora británica ante la ONU y presidenta de turno de su máximo órgano, Barbara Woodward, defendió que su país no va a permitir que Rusia "abuse" de su puesto en el Consejo de Seguridad (en el que tiene asiento permanente) para promover "sus mentiras y su propaganda", después de que el embajador ruso protestara porque se había ignorado su solicitud de un encuentro del Consejo de Seguridad "a la luz de las atroces provocaciones de los radicales ucranianos en Bucha".



*Con información de Dw, afp, efe