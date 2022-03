Putin dice que suspenderá venta de gas si los países no pagan en rublos. Alemania reitera que se realizarán en euros

El banco ruso Gazprombank Credito: web

31-03-22.-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó hoy que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países «inamistosos» no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprombank.



«Hoy firmé un decreto que establece las reglas para el comercio del gas natural ruso con los llamados países inamistosos» y que entrarán en vigor el 1 de abril, señaló el líder ruso minutos antes de una reunión con la industria de la aviación.



Por otro lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró este jueves que los pagos por el suministro de gas procedente de Rusia se seguirán realizado en euros, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazase hoy con suspender contratos si los países "inamistosos" no los abonan en rublos.



Scholz afirmó que en su conversación de ayer con el líder ruso dejó claro que Alemania no está dispuesta a cambiar la forma de pago, según dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo austríaco, Karl Nehammer, en Berlín.



"Qué es lo que pretende Putin, lo analizaremos, pero lo que está en vigor para las empresas es que pueden pagar en euros y así lo harán," aseguró.



