EEUU: Encuesta revela que estadounidenses están más preocupados por los precios que por la guerra en Ucrania

Conforme a un sondeo realizado por la Universidad de Quinnipiac, publicado el miércoles, el 30 % de los adultos estadounidenses considera la inflación como el problema más urgente que enfrenta el país hoy en día, en comparación con el 14 % que dijo lo mismo sobre la operación rusa en Ucrania.



Los republicanos eran más propensos que los demócratas a mencionar la inflación como el tema principal, mientras que más demócratas dijeron que el conflicto en el extranjero era el asunto más urgente de la nación.



Si bien la inflación y la guerra encabezan la lista de las preocupaciones de los estadounidenses, el índice de aprobación del presidente de EE.UU., Joe Biden, en ambos está en caída libre.



Cuando se trata de la economía, solo el 34 % de los estadounidenses aprueba el trabajo que está haciendo Biden en comparación con el 58 % que lo desaprueba, considerando que el índice de precios al consumidor aumentó 7,9 % hasta febrero, la tasa más alta en 40 años.



Sobre el manejo de la guerra entre Rusia y Ucrania, Biden tiene 44 % de aprobación y 45 % de desaprobación.



De hecho, los resultados de varios sondeos llevados a cabo recientemente indican que la mayoría de los estadounidenses desconfía de las capacidades de Biden para garantizar una recuperación económica posterior a la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.



Es más, desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, el pasado 24 de febrero, el pueblo e incluso varios senadores de EE.UU. han rechazado la intervención de su país en este asunto. al respecto, denuncian la interminable saga de aprobar presupuestos sociales destinados a la educación, la salud, los empleos y la infraestructura en el país norteamericano; no obstante, cuando se trata de belicismo, las acciones son casi inmediatas como si existiera un gobierno paralelo, refutan.



Las preocupaciones con los precios de la gasolina están muy por debajo del punto máximo histórico del 25 por ciento de junio de 2008.



Entre los encuestados, el 58 por ciento dijo que se preocupa mucho por la economía en general.



"Juntos, estos representan más de la mitad de los problemas económicos que el 35 por ciento de los estadounidenses citan como el principal problema de la nación. Dentro de ese grupo, el 11 por ciento identifica la economía en general como el principal problema", dijo Gallup.



Los estadounidenses están menos divididos sobre el tema según los ingresos, con el 63 por ciento de los que ganan menos de $ 40,000 preocupados por la inflación, mientras que el 58 por ciento de los que ganan más de $ 100,000 sienten lo mismo.



Mientras tanto, solo el 32 por ciento dijo que está preocupado por el desempleo.



La encuesta también midió la preocupación pública sobre 14 problemas domésticos no económicos diferentes, al pedirles directamente a los encuestados que enumeren cada tema que les preocupa más.



La política gubernamental y el liderazgo deficiente se encontraban entre los principales problemas no económicos para los encuestados, ubicándose en el 22 por ciento, y el 68 por ciento nombró al menos un problema no económico como problema principal.



El manejo del conflicto entre Rusia y Ucrania por parte de la administración Biden se quedó atrás en un 9 por ciento.



La mayoría de los encuestados mencionó el aumento de la delincuencia (53 por ciento) y la falta de vivienda (52 por ciento) como problemas importantes, mientras que poco menos de la mitad dijo que les preocupa el acceso a la atención médica (49 por ciento), el gasto federal (48 por ciento) y la disponibilidad de energía y asequibilidad (47 por ciento).



Otros dijeron estar preocupados por temas como el medio ambiente (44 por ciento), la Seguridad Social (40 por ciento), el consumo de drogas (38 por ciento) y la posibilidad de un ataque terrorista contra Estados Unidos (38 por ciento).



Las relaciones raciales y la inmigración apenas obtuvieron el 5 por ciento de los encuestados que los vieron como su principal preocupación doméstica, pero el 41 por ciento los mencionó como problemas importantes.



Los estadounidenses dijeron que eran más pesimistas sobre el futuro económico en marzo de 2022, con el 75 por ciento de los encuestados diciendo que las cosas empeorarán, frente al 70 por ciento en febrero y el 67 por ciento en enero.



La perspectiva promedio de la economía es la más sombría desde los primeros días de la pandemia en abril de 2020.



Solo el 22 por ciento de los encuestados considera que las condiciones económicas son «excelentes» o «buenas», mientras que el 35 por ciento las considera «solo regulares» y el 44 por ciento dijo que son «malas», según Gallup.



El índice de confianza económica de Gallup registró menos 39 en febrero de 2022, el puntaje más bajo desde que comenzó la pandemia.



La encuesta se realizó del 1 al 18 de marzo con 1.017 adultos estadounidenses; el margen de error es de más o menos 4 puntos porcentuales.

Con información de Agencias / HispanTV.