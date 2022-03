Organofosforados, la sustancia con la que pudo ser envenenado Abramovich

30 de Marzo - El oligarca ruso Roman Abramovich, junto a un diplomático ruso y un miembro del Gobierno ucraniano, sufrieron síntomas compatibles con el envenenamiento después de una sesión de negociaciones en el marco del conflicto de la invasión de Ucrania.



Este hecho fue desvelado hace unos días, cuando se supo que el dueño del Chelsea y otras dos personas padecieron síntomas como la pérdida temporal de la visión, lagrimeo o heridas en la cara y en las manos tras la reunión, en la que comieron chocolate, y donde se sospecha que podría haberse colocado el veneno.



Aunque la autoría del presunto envenenamiento se conoce todavía, tanto The Wall Street Journal como Bellingcat, apuntan a un sector de la inteligencia o de la política rusa.



Organofosforados, el posible veneno

La sustancia que se baraja como un veneno plausible estaría compuesta por organofosforados, camuflada en chocolates, y en una dosis tan mínima que fue incapaz de provocar problemas graves de salud a los intoxicados.



"Según la OMS, el manejo incorrecto de los IOP es responsable de gran número de intoxicaciones aguda", recoge un estudio publicado por el Instituto de Salud Carlos III.



Este compuesto puede provocar sintomatología como debilidad muscular, salivación, lagrimeo, diarrea, bradicardia o miosis (contracción de la pupila y del cristalino del ojo), lo que coincide con los síntomas expuestos por los presuntos intoxicados.



A largo plazo, puede producirse una neuropatía axonal que comenzaría entre 1 y 3 semanas después de la exposición al tóxico. Las secuelas persistentes y prolongadas del envenenamiento con organofosforados puede incluir déficit cognitivo o parkinsonismo, según la farmacéutica MSD.



Sin embargo, las autoridades ucranianas han restado credibilidad a lo sucedido. De hecho, el diputado y miembro de la delegación, Rustem Umerov, confirmó en su cuenta de Twitter que estaba "bien", y alentó a no confiar "en ninguna información no verificada. Se está desarrollando también una guerra de la desinformación".



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha recomendado a los miembros de la delegación ucraniana "no comer ni tocar nada" durante las sesiones de negociación, para evitar riesgos.