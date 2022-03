EEUU: Farmacéuticas pagarán $878 millones a Florida por ola de muertes por opioides

Credito: Web

30-03-22.-Florida llegó a un acuerdo por 878 millones con cuatro farmacéuticas estadounidenses para cerrar una demanda sobre su papel en la ola de casos de muertes por opioides ocurrido en los últimos años en la región, anunció este miércoles la fiscal del estado, Ashley Moody.



La compañía CVS pagará 484 millones de dólares al estado de Florida, Teva, casi 195 millones, Allergan más de 134 millones, y Endo Health Solutions, 65 millones, para resolver reclamaciones relacionadas con su responsabilidad en la "epidemia de opiáceos".



Teva también proporcionará al estado unidades de su aerosol nasal genérico Narcan, que revierte el efecto de las sobredosis por opiáceos, por un valor de 84 millones, destacó Moody en un comunicado.



Desde mayo de 2020 hasta abril de 2021 murieron en Estados Unidos 100.306 personas por sobredosis y en un 64 % de los casos hubo de por medio opiáceos sintéticos, especialmente el fentanilo, que tiene origen en China y llega a Estados Unidos procedente de México, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



En Florida, en doce meses (octubre 2020-septiembre 2021) las sobredosis se cobraron la vida de 7.574 personas (7.422 un año antes), una cifra solo superada en California, donde hubo 10.098 muertes por esa causa en el mismo periodo (8.480).



El dinero se repartirá entre el propio estado y las más de 90 ciudades y condados litigantes y se destinará a reforzar el combate a la adicción y el abuso de opioides, así como los servicios de recuperación.



La cadena de farmacias CVS indicó en un comunicado que los 484 millones de dólares que cierran reclamos relacionados con recetas de medicamentos opioides que se vendieron en sus centros de Florida se pagarán durante un período de 18 años.



Como resultado, destacó la firma, CVS ya no formará parte de la demanda por opioides de Florida que está programada para juicio en abril próximo.



Otra gran cadena de farmacias de Estados Unidos, Walgreens, no llegó a un acuerdo, al menos por ahora, y se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio.



Teva indicó en otro comunicado que este arreglo no es una "admisión de responsabilidad o irregularidad" y que proseguirán "defendiéndose en los tribunales" en los estados en los que no hayan llegado a un acuerdo de conciliación.



Los acuerdos anunciados este miércoles siguen a otras negociaciones, como el acuerdo nacional anunciado en julio de 2021 por 26.000 millones con McKesson, Cardinal Health, AmerisourceBergen y Johnson & Johnson, por los que el estado de Florida recibirá más de 1.600 millones de dólares.

